Instituto Cultural do ES leva artistas capixabas para a ArtRio

O curador, Nicolas Soares, a diretora do Museu Vale, Claudia Afonso, e a artista Márvila Araújo (direita) participam da ArtRio Crédito: Vale/Divulgação

O Instituto Cultural Vale, patrocinador master da ArtRio pelo terceiro ano consecutivo e desta vez, juntamente com o Museu Vale, leva artistas capixabas para o evento. Eles estão entre os destaques da feira de arte, considerada uma das maiores da América Latina, que será realizada entre os dias 25 e 29 de setembro, na Marina da Glória, Rio de Janeiro.

Durante o evento, o público poderá conferir obras de uma das artistas convidadas para a exposição "Transitar o Tempo", que abre em novembro, perpassando gerações, acervos e novas produções da arte contemporânea do Espírito Santo.

A exposição vai passear entre gerações, trajetórias, identidades e manifestações artísticas, promovendo e incentivando diálogos. Na ArtRio, os artistas visuais Márvila Araújo e Nicolas Soares, curador da exposição (com curadoria adjunta de Clara Pignaton), se conectam em suas maneiras de se relacionar com ancestralidade, origens, divindades afro-brasileiras e cultura afro-diaspórica.

A diretora do Museu Vale, Claudia Afonso, e o curador, Nicolas Soares, também estão acompanhando o evento. Nicolas inclusive terá peças expostas no evento.