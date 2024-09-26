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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Instituto Cultural do ES leva artistas capixabas para a ArtRio

Publicado em
26 set 2024 às 14:13
O curador, Nicolas Soares, a diretora do Museu Vale, Claudia Afonso, e a artista Márvila Araújo (direita) participam da ArtRio
O curador, Nicolas Soares, a diretora do Museu Vale, Claudia Afonso, e a artista Márvila Araújo (direita) participam da ArtRio Crédito: Vale/Divulgação
O Instituto Cultural Vale, patrocinador master da ArtRio pelo terceiro ano consecutivo e desta vez, juntamente com o Museu Vale, leva artistas capixabas para o evento. Eles estão entre os destaques da feira de arte, considerada uma das maiores da América Latina, que será realizada entre os dias 25 e 29 de setembro, na Marina da Glória, Rio de Janeiro.
Durante o evento, o público poderá conferir obras de uma das artistas convidadas para a exposição "Transitar o Tempo", que abre em novembro, perpassando gerações, acervos e novas produções da arte contemporânea do Espírito Santo.
A exposição vai passear entre gerações, trajetórias, identidades e manifestações artísticas, promovendo e incentivando diálogos. Na ArtRio, os artistas visuais Márvila Araújo e Nicolas Soares, curador da exposição (com curadoria adjunta de Clara Pignaton), se conectam em suas maneiras de se relacionar com ancestralidade, origens, divindades afro-brasileiras e cultura afro-diaspórica.
A diretora do Museu Vale, Claudia Afonso, e o curador, Nicolas Soares, também estão acompanhando o evento. Nicolas inclusive terá peças expostas no evento.
Os artistas capixabas também participam de debate na programação Conversas ArtRio, no “Palco Instituto Cultural Vale” com o tema “Práticas artísticas decoloniais”,  nesta sexta-feira (27), às 15h.

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