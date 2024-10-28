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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Horasis Global Meeting reúne 400 líderes globais em Vitória; veja fotos

Publicado em
28 out 2024 às 03:00
Renato Casagrande e Paul Clements-Hunt
Renato Casagrande e Paul Clements-Hunt: no Horasis Global Meeting Crédito: Cloves Louzada

Horasis Global Meeting

O Espírito Santo foi o local escolhido para a primeira edição na América Latina do Horasis Global Meeting – um dos eventos globais mais influentes da atualidade sobre sustentabilidade e tendências emergentes. De sexta-feira (25) a domingo (27), 400 líderes globais passam pela Cidade da Inovação do Ifes, em Vitória, em uma programação que debate agenda ESG, inovações e desenvolvimento sustentável. Com o tema "Construindo Pontes para o Futuro", o encontro conta com a presença de lideranças políticas e econômicas, como ex-chefes de Estado, ministros e empresários de renome internacional. Entre os participantes, Frank-Jünger Richter, fundador do Horasis Global Meeting; Rosalia Arteaga, ex-presidente do Equador; e Hichen Mechichi, ex-primeiro-ministro da Tunísia. Empresários e líderes capixabas também marcam presença. Veja as fotos!

LANÇAMENTO

Liana Vargas e Ane Zorzanelli
 A joalheira capixaba Ane Zorzanelli lançou sua mais nova coleção de jóias: TELLUS - Um Encontro entre Terra e Mar, no no  El Gitano, na Curva da Jurema. Na foto: Liana Vargas e Ane Zorzanelli Crédito: Gustavo Foratini

CELEBRAÇÃO

Contrato de locação

A especialista em locações imobiliárias, Raquel Queiroz promoverá imersão gratuita com foco em acabar com as crises nas fases de finalização dos contratos de locação. O evento será ao vivo e começa na próxima terça-feira (29), e segue até quinta-feira (31), às 20h. As inscrições estão disponíveis no instagram de Raquel Queiroz.

Para corretores

A Gava Crédito Imobiliário acaba de lançar a plataforma “Parceiros Gava”, destinada a corretores imobiliários, oferecendo uma experiência digital rápida e eficiente para acesso a opções de financiamento. Exclusiva para o mercado, a ferramenta permite simulações e compartilhamento de resultados em tempo real com os clientes, otimizando o processo de compra. “A plataforma torna o atendimento mais ágil e personalizado”, explica Ricardo Gava, diretor da Gava Crédito Imobiliário e do Secovi-ES.

EM CARIACICA

Mercado de Cariacica
O vice-governador Ricardo Ferraço, o governador Renato Casagrande, o diretor da Conexxo Raimundo Nonato e o prefeito de Cariacica Euclério Sampaio durante café da manhã para empreendedores e empresários no recém-finalizado Mercado Municipal de Cariacica Crédito: Rodrigo Gavini

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