Horasis Global Meeting reúne 400 líderes globais em Vitória; veja fotos

O Espírito Santo foi o local escolhido para a primeira edição na América Latina do Horasis Global Meeting – um dos eventos globais mais influentes da atualidade sobre sustentabilidade e tendências emergentes. De sexta-feira (25) a domingo (27), 400 líderes globais passam pela Cidade da Inovação do Ifes, em Vitória, em uma programação que debate agenda ESG, inovações e desenvolvimento sustentável. Com o tema "Construindo Pontes para o Futuro", o encontro conta com a presença de lideranças políticas e econômicas, como ex-chefes de Estado, ministros e empresários de renome internacional. Entre os participantes, Frank-Jünger Richter, fundador do Horasis Global Meeting; Rosalia Arteaga, ex-presidente do Equador; e Hichen Mechichi, ex-primeiro-ministro da Tunísia. Empresários e líderes capixabas também marcam presença. Veja as fotos!