Galeria do ES anuncia participação na ArtRio 2023

A Matias Brotas arte contemporânea, de Sandra Matias e Lara Brotas, confirmou mais uma vez sua presença na ArtRio, uma das maiores feiras de arte da América Latina, que este ano, em sua 13ª edição, acontece entre os dias 13 e 17 de setembro, Marina da Glória, Rio de Janeiro. A galeria estará no stand D11 apresentando um conjunto inédito de obras de artistas em destaque na cena da arte contemporânea nacional e internacional como a artista Rubiana Maia, bem como nomes como José Bechara, Arthur Arnold, Mai-Britt Wolthers, Cabelo, Thainan Castro, Adrianna EU, entre outros. Além de programação dentro da feira, com o objetivo de conectar colecionadores aos seus artistas, a galeria também prepara uma programação paralela especial com visitas aos ateliês dos artistas Antônio Bokel e Thainan Castro, além de uma live especial com a artista Rubiane Maia que também estará na Bienal de São Paulo e no Sesc Pompéia, e é um dos destaques do stand com sua fotografia da performance Sperein, realizada em Londres.