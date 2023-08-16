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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Galeria do ES anuncia participação na ArtRio 2023

Publicado em
16 ago 2023 às 03:00
Sandra Matias e Lara Brotas
Sandra Matias e Lara Brotas Crédito: Divulgação
A Matias Brotas arte contemporânea, de Sandra Matias e Lara Brotas, confirmou mais uma vez sua presença na ArtRio, uma das maiores feiras de arte da América Latina, que este ano, em sua 13ª edição, acontece entre os dias 13 e 17 de setembro, Marina da Glória, Rio de Janeiro. A galeria estará no stand D11 apresentando um conjunto inédito de obras de artistas em destaque na cena da arte contemporânea nacional e internacional como a artista Rubiana Maia, bem como nomes como José Bechara, Arthur Arnold, Mai-Britt Wolthers, Cabelo, Thainan Castro, Adrianna EU, entre outros. Além de programação dentro da feira, com o objetivo de conectar colecionadores aos seus artistas, a galeria também prepara uma programação paralela especial com visitas aos ateliês dos artistas Antônio Bokel e Thainan Castro, além de uma live especial com a artista Rubiane Maia que também estará na Bienal de São Paulo e no Sesc Pompéia, e é um dos destaques do stand com sua fotografia da performance Sperein, realizada em Londres.

QUERIDOS DE RR

Stephany Pim e Rodrigo Antunes com o seu pequeno Valentim para o casamento super especial de Amanda Veloso e Luciano Reis na Pousada Itamaraty em Pedra Azul
Stephany Pim e Rodrigo Antunes e o pequeno Valentim: casamento de Amanda Veloso e Luciano Reis, em Pedra Azul Crédito: Divulgação

FESTA

Renata Cola e João Carlos Siqueira
Renata Cola e João Carlos Siqueira: celebrando os 77 anos do Iate Clube do ES  Crédito: Camilla Baptistin

CELEBRAÇÃO

Renata Vervloet e Gustavo Hertel
Renata Vervloet e Gustavo Hertel: na festa de 77 anos do Iate Clube do ES Crédito: Camilla Baptistin

Parceria de sucesso

Eduarda Buaiz celebra a parceria da Buaiz Alimentos e Instituto Américo Buaiz (IAB) com a Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (Afecc) que, este ano, faz duas edições do curso de culinária para pacientes oncológicos. A iniciativa – uma já aconteceu no primeiro semestre e a segunda começa nesta quarta, dia 16, é voltada para pacientes do SUS em tratamento contra o câncer, no Hospital Santa Rita, e busca promover um espaço terapêutico, através da culinária, além de possibilitar capacitação profissional para reinserção dos pacientes no mercado de trabalho. O curso será dividido em três módulos e os pacientes terão a oportunidade de aprender a fazer biscoitos, bolos e pães caseiros.

Aniversário hollywoodiano

Catarina e Julio Riva estão em contagem regressiva para a comemoração do aniversário da ortodontista, neste sábado (19), com o tema “Hollywood”, na Ilha do Frade. Catarina irá se fantasiar de Marylin Monroe, e Júlio Riva, de Elvis Presley.

Medicina Diagnóstica da Mulher

Priscila Buteri Valentim, vice-presidente da MedSênior, o plano de saúde da terceira idade, anuncia a entrega de mais um espaço, exclusivo e especializado na saúde da mulher, em Vitória. Localizado na Praia do Canto, a unidade, que traz uma gama de serviços na área da Medicina Diagnóstica da Mulher, conta com uma equipe médica mutidisciplinar e com equipamentos com tecnologia de última geração. As beneficiárias terão à disposição exames de imagem, como mamografia digital, ultrassonografia das mamas, ultrassonografia transvaginal e densitometria óssea, que tornarão sua assistência ainda mais completa.

Experiência

O diretor Mário Broetto e a equipe técnica do Centro Educacional Leonardo da Vinci apresentam neste sábado, das 9h às 11h, aos pais interessados a proposta pedagógica da escola. Aberto ao público em geral, o “Da Vinci Experience” será um momento de vivência e conversa sobre o processo de ensino da instituição da Educação Infantil ao Ensino Médio. Serão oferecidas também atividades artísticas, culturais e esportivas para interação das crianças com seus familiares. “Entendemos que a escolha da instituição de ensino dos filhos deve ser feita com calma, baseada em experiências e informações seguras, pois se trata de um projeto de vida. Por isso, queremos propiciar um diálogo que ajude as famílias a decidirem sobre a vida escolar dos filhos em 2024”, explica. Inscrições podem ser feitas em https://bit.ly/davinciexperience1908.

Primavera 2024

Renata França recebe nesta quarta-feira (16), na Twenty Four Seven, para lançamento da coleção de primavera: Up And Away. O evento traz as novidades da grife e as convidadas Andressa Hirle e Patyl Pimentel. Andressa irá compartilhar insights sobre como as mulheres podem alcançar sua plenitude de potencial, enquanto Patyl fará exposição de suas joias em cerâmica.

EM BRASÍLIA

Rodrigo Dutra
O artista plástico capixaba Rodrigo Dutra produziu obras de premiação badalada do setor portuário, em Brasília Crédito: Divulgação

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