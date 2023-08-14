Encontro reúne arquitetos e decoradores premiados no ES

O Top Club Decor - grupo de relacionamento de arquitetura e decoração - reuniu profissionais da área para celebrar os premiados de 2023, na quinta-feira (10), no Tero Gastronomia, na Praia do Canto, em Vitória. No próximo dia 22 de outubro, os capixabas desembarcam em Foz do Iguaçu para receberem a premiação nacional realizada pela Revista Kaza, uma das mais importantes publicações do setor no país. Os capixabas ficaram hospedados no Belmond Cataratas do Iguaçu. Romulo Pegoretti, Daniela Andrade, Cyane Zamboli, Kassio Fontoura, Marcela Grasselli, Letícia Abaurre, Flávia Abaurre, Zilda Hilal, Christian Vieira, Oberdam Bartocci, Shiela Basílio, Letícia Finamore, Juliana Guarize, Tassia Hoffmann, Lais Arêas e Carol Zamboni já confirmaram presença. Veja as fotos de Mônica Zorzanelli.