Encontro reúne arquitetos e decoradores premiados no ES

Conhecer as luxuosas instalações da Pousada e Cerimonial Itamaraty, do empresário Carlos Manato, em Pedra Azul, com direito a tour pelo local, sessão de massagem, mimos e um jantar. Um grupo privilegiado formado por jornalistas, cerimonialistas e influencers terá essa experiência na terça-feira, dia 15. A arquiteta Hellen Rocha, responsável pelo projeto de arquitetura e interiores do empreendimento, falará aos convidados sobre a arquitetura neoclássica do local, estilo que ela domina e foi utilizado no projeto. A cerimonialista Lorena Hombre é quem está cuidando de todos os detalhes.