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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Encontro reúne arquitetos e decoradores premiados no ES

Publicado em
14 ago 2023 às 03:00
Daniela Andrade, Romulo Pegoretti e Cyane Zoboli
Daniela Andrade, Romulo Pegoretti e Cyane Zoboli: arquitetos campeões de 2023 Crédito: Mônica Zorzanelli

Prêmio

O Top Club Decor - grupo de relacionamento de arquitetura e decoração -  reuniu profissionais da área para celebrar os premiados de 2023, na quinta-feira (10),  no Tero Gastronomia, na Praia do Canto, em Vitória. No próximo dia 22 de outubro, os capixabas desembarcam em Foz do Iguaçu para receberem a premiação nacional realizada pela Revista Kaza, uma das mais importantes publicações do setor no país. Os capixabas ficaram hospedados no Belmond Cataratas do Iguaçu. Romulo Pegoretti, Daniela Andrade, Cyane Zamboli, Kassio Fontoura, Marcela Grasselli, Letícia Abaurre, Flávia Abaurre, Zilda Hilal, Christian Vieira, Oberdam Bartocci, Shiela Basílio, Letícia Finamore, Juliana Guarize, Tassia Hoffmann, Lais Arêas e Carol Zamboni já confirmaram presença. Veja as fotos de Mônica Zorzanelli.

ALMOÇO 

Fernando Gabeira, Neila Tavares, Roberta Furtado e Luiz Paulo Vellozo Lucas
O jornalista Fernando Gabeira e sua Neila Tavares e os anfitriões Roberta Furtado e Luiz Paulo Vellozo Lucas: almoço regado a torta capixaba, política e jornalismo, em Fradinhos, Vitória Crédito: Renata Rasseli

ANIVERSÁRIO

Carla Lacerda, a aniversariante Fernanda Lacerda (no alto), Gabriela Lacerda, Jonas Giacomin e Rafaela Lacerda
Carla Lacerda, a aniversariante Fernanda Lacerda (no alto), Gabriela Lacerda, Jonas Giacomin e Rafaela Lacerda: celebrando os 17 anos da Fernanda em família, no Vila Alpina, em Vitória Crédito: Renata Rasseli

Na Pedra Azul

Conhecer as luxuosas instalações da Pousada e Cerimonial Itamaraty, do empresário Carlos Manato, em Pedra Azul, com direito a tour pelo local, sessão de massagem, mimos e um jantar. Um grupo privilegiado formado por jornalistas, cerimonialistas e influencers terá essa experiência na terça-feira, dia 15. A arquiteta Hellen Rocha, responsável pelo projeto de arquitetura e interiores do empreendimento, falará aos convidados sobre a arquitetura neoclássica do local, estilo que ela domina e foi utilizado no projeto. A cerimonialista Lorena Hombre é quem está cuidando de todos os detalhes.

Aniversário da Casa

Claudia Júdice está em festa com os 10 anos de sua Casa Arrumada. E como parte das comemorações, a empresária lança nesta  terça-feira (15), o novo espaço do showroom, assinado pelo arquiteto Max Mello. Claudia Melo, Carmo Della Mota, Roberta Vilela, Zilda Helal e Fabio Pantaleão já são presenças confirmadas para o coquetel de inauguração.

EVENTO

Odaléa Carone e Fernanda Gomes
Fernanda Gomes e a diretora da Brasas Extintores, Odaléa Carone, que está se preparando para participar da na 6ª edição da Expo Condomínio Completo 2023, nos dias 17 e 18 de agosto, no Centro de Convenções de Vila Velha Crédito: Divulgação

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