Figurinos de capixaba marcam homenagem à Bossa Nova no Rock in Rio

Heitor Nascimento, Rapha Brito, Marcio Menescal e Cris Delanno (de Kimono by Maria Sanz) no Rock in Rio Crédito: Rapha Brito

BossaCucaNova e da cantora Cris Delanno, que se apresentaram no palco Global Village do festival, dentro do espetáculo “Para Sempre Bossa Nova”. Também participaram desse encontro inédito os ícones bossa-novistas Roberto Menescal, Leila Pinheiro e Wanda Sá. O encontro em homenagem à Bossa Nova, que encantou o público do Rock in Rio, no último final de semana, contou com o brilho e as cores de uma profissional capixaba. A figurinista Rapha Brito, proprietária da marca vestirnaobvio, assinou o visual da bandae da cantora, que se apresentaram no palco Global Village do festival, dentro do espetáculo “Para Sempre Bossa Nova”. Também participaram desse encontro inédito os ícones bossa-novistas

No final do show, o BossaCucaNova emocionou o público ao interpretar a canção "Mas que Nada", de Jorge Ben Jor, dividindo o palco com Cris Delanno, o DJ Marcelinho da Lua e o saxofonista e cantor Rodrigo Sha. Todos esses artistas utilizaram criações de Rapha Brito, que acompanhou os bastidores do espetáculo ao lado dos músicos.

O figurino elaborado para as atrações do festival vem a somar-se aos trabalhos que a profissional vem desenvolvendo no circuito carioca junto aos músicos Tamy e Josiel Konrad. O visual assinado para esse show faz parte de uma coleção de peças diferenciadas e exclusivas que compõem o acervo da marca vestirnaobvio.

Rapha Brito produz a identidade visual de bandas e cantores capixabas como Elaine Augusta, Macucos e Big Bat Blues Band, com foco em shows, entrevistas e documentários.