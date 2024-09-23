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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Figurinos de capixaba marcam homenagem à Bossa Nova no Rock in Rio

Publicado em
23 set 2024 às 14:41
Heitor Nascimento, Rapha Brito, Marcio Menescal e Cris Delanno no Rock in Rio
Heitor Nascimento, Rapha Brito, Marcio Menescal e Cris Delanno (de Kimono by Maria Sanz) no Rock in Rio Crédito: Rapha Brito
O encontro em homenagem à Bossa Nova, que encantou o público do Rock in Rio, no último final de semana, contou com o brilho e as cores de uma profissional capixaba. A figurinista Rapha Brito, proprietária da marca vestirnaobvio, assinou o visual da banda BossaCucaNova e da cantora Cris Delanno, que se apresentaram no palco Global Village do festival, dentro do espetáculo “Para Sempre Bossa Nova”. Também participaram desse encontro inédito os ícones bossa-novistas Roberto Menescal, Leila Pinheiro e Wanda Sá.
No final do show, o BossaCucaNova emocionou o público ao interpretar a canção "Mas que Nada", de Jorge Ben Jor, dividindo o palco com Cris Delanno, o DJ Marcelinho da Lua e o saxofonista e cantor Rodrigo Sha. Todos esses artistas utilizaram criações de Rapha Brito, que acompanhou os bastidores do espetáculo ao lado dos músicos.
O figurino elaborado para as atrações do festival vem a somar-se aos trabalhos que a profissional vem desenvolvendo no circuito carioca junto aos músicos Tamy e Josiel Konrad. O visual assinado para esse show faz parte de uma coleção de peças diferenciadas e exclusivas que compõem o acervo da marca vestirnaobvio.
Rapha Brito produz a identidade visual de bandas e cantores capixabas como Elaine Augusta, Macucos e Big Bat Blues Band, com foco em shows, entrevistas e documentários.

Figurinos de capixaba no Rock in Rio

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