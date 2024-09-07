Exposição resgata memórias da Praia do Canto na nova Casa Senac

Em celebração ao aniversário de Vitória, a capital recebe a 69ª edição da Taça Cidade de Vitória, um dos mais tradicionais torneios de vela do calendário esportivo capixaba, organizado pelo Iate Clube do Espírito Santo. As competições da classe de barcos monotipo ocorrerão neste fim de semana. A largada será na Praia de Camburi, às 12h, com a participação esperada de cerca de 60 embarcações, incluindo atletas do Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Segundo o Comodoro Fabiano Pereira, os velejadores de outros estados estão aproveitando a oportunidade para treinar e se familiarizar com a raia de Camburi, já que, em janeiro de 2025, o Iate Clube sediará o Campeonato Brasileiro de Optimist, com a previsão de receber cerca de 300 atletas. A Taça Cidade de Vitória, em sua 69ª edição, é um evento emblemático do esporte náutico capixaba, que reúne competidores tanto de embarcações de oceano quanto de monotipos. As regatas de oceano foram realizadas no último fim de semana, marcadas por ventos intensos na raia de Camburi.