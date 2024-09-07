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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Exposição resgata memórias da Praia do Canto na nova Casa Senac

Publicado em
07 set 2024 às 03:00
Elaine Pinheiro, Idalberto Moro, Mariza Gimarães
Elaine Pinheiro, Idalberto Moro e Mariza Guimarães: na abertura da exposição “Praia do Canto: memórias e afetos”  Crédito: Mônica Zorzanelli

Na Praia do Canto

Idalberto Moro, presidente do Sistema Fecomércio – Sesc e Senac, Renata Weixter, gerente de Cultura do Sesc-ES, e Richardson Schmittel, diretor-geral do Senac-ES, foram os anfitriões da exposição “Praia do Canto: memórias e afetos”, ao lado de Elaine Pinheiro, curadora do acervo. As imagens de fotógrafos e anônimos contam um pouco da história do bairro, tão importante para a capital capixaba. A exposição segue até 1º de dezembro no Senac Praia do Canto.

NA ÁFRICA DO SUL

Experiência sensorial

 Um espaço que combina estímulos visuais, auditivos, olfativos, gustativos e táteis está sendo preparado pela Buaiz Alimentos para seu estande na Acaps Trade Show, que começa no dia 10 de setembro, no Pavilhão de Carapina. A vice-presidente da empresa, Eduarda Buaiz, conta que o projeto buscar criar uma experiência imersiva do visitante, que poderá conhecer os lançamentos da empresa e degustar as novidades. Neste ano, três lançamentos serão apresentados aos participantes, entre eles um produto para compor a linha de cafés especiais.

Novo Centro Universitário

Na última semana, a unidade da Estácio em Vitória, que tem mais de 20 anos de funcionamento, foi reconhecida como Centro Universitário pelo Ministério da Educação (MEC), conforme a Portaria 835/2024. Essa mudança, resultante de uma avaliação com conceito 5 pelo MEC, confere à instituição maior autonomia e reforça a qualidade de sua atuação acadêmica.

Reinauguração

A Clínica Bongestab, dirigida pelo cirurgião e nutrólogo Dr. Roger Bongestab, será reinaugurada no dia 10 de setembro. O espaço foi renovado e ampliado para proporcionar uma experiência de atendimento personalizado e inovador.

Novo patrocínio

A MedSênior anuncia o patrocínio ao piloto capixaba Hugo Cibien nas duas últimas etapas da Stock Series. A primeira será neste fim de semana, entre os dias 6 e 8 de setembro, no Autódromo Internacional do Velopark, em Nova Santa Rita (RS), e na última etapa da competição, no dia 15 de dezembro, em Interlagos (SP).

Taça Cidade de Vitória

Em celebração ao aniversário de Vitória, a capital recebe a 69ª edição da Taça Cidade de Vitória, um dos mais tradicionais torneios de vela do calendário esportivo capixaba, organizado pelo Iate Clube do Espírito Santo. As competições da classe de barcos monotipo ocorrerão neste fim de semana. A largada será na Praia de Camburi, às 12h, com a participação esperada de cerca de 60 embarcações, incluindo atletas do Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Segundo o Comodoro Fabiano Pereira, os velejadores de outros estados estão aproveitando a oportunidade para treinar e se familiarizar com a raia de Camburi, já que, em janeiro de 2025, o Iate Clube sediará o Campeonato Brasileiro de Optimist, com a previsão de receber cerca de 300 atletas. A Taça Cidade de Vitória, em sua 69ª edição, é um evento emblemático do esporte náutico capixaba, que reúne competidores tanto de embarcações de oceano quanto de monotipos. As regatas de oceano foram realizadas no último fim de semana, marcadas por ventos intensos na raia de Camburi.

Café de Negócios

A Associação dos Empresários da Serra (ASES) realizará mais uma edição de seu renomado Café de Negócios na quarta-feira (11), no Steffens Centro de Eventos, em Jardim Limoeiro. O tema desta edição será "Desenvolvendo Líderes de Excelência", com uma palestra inspiradora de Michael Siemeintcoski, empresário e consultor com mais de 30 anos de experiência. A expectativa é grande entre os associados, que aguardam ansiosos para ouvir sobre o famoso "Pipeline de Liderança", de Ram Charan.

EM SÃO PAULO

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