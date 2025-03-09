“ES500 Encontros" discute futuro do Espírito Santo em Vitória

Simone Marçal e Daniel Morelo confirmaram para a coluna a 4ª edição do Musin – Festival Música na Infância. Realizado desde 2022, o Musin é uma grande celebração da música direcionada para os pequenos e suas famílias. Em seu palco, já subiram nomes como Pato Fu, Toquinho, Hamilton de Holanda, Amaro Freitas, Tiquequê e Hélio Ziskind. Na programação, atividades como contação de histórias, trupe circense, experimentação de instrumentos, bolhas de sabão gigantes, concurso de fantasia, recreação e muita música. Data, local e mais informações em breve!