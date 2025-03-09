“ES500 Encontros" discute futuro do Espírito Santo em Vitória

Representantes da sociedade civil, lideranças, empresários, governo e academia se reuniram para mais uma etapa da construção do Plano ES 500 Anos. O evento “ES500 Encontros: seu lugar na história que estamos escrevendo” aconteceu no Ilha Buffet, em Vitória, com palestras e painéis temáticos. Participaram cerca de 600 pessoas. O Plano ES 500 Anos é o resultado de um amplo processo de construção coletiva, que envolveu toda a sociedade na revisão da visão de futuro do estado. A partir de agora, com os estudos e trabalhos desenvolvidos nos últimos anos, a população poderá contribuir com sugestões e melhorias voltadas para o futuro do Espírito Santo.