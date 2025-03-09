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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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“ES500 Encontros" discute futuro do Espírito Santo em Vitória

Publicado em
09 mar 2025 às 03:00
Nailson Dalla Bernadina, Domingos Taufner, Sidemar Acosta e Rodrigo Júdice
Nailson Dalla Bernadina, Domingos Taufner, Sidemar Acosta e Rodrigo Júdice Crédito: Jefferson Rocio

ES500

Representantes da sociedade civil, lideranças, empresários, governo e academia se reuniram para mais uma etapa da construção do Plano ES 500 Anos. O evento “ES500 Encontros: seu lugar na história que estamos escrevendo” aconteceu no Ilha Buffet, em Vitória, com palestras e painéis temáticos. Participaram cerca de 600 pessoas. O Plano ES 500 Anos é o resultado de um amplo processo de construção coletiva, que envolveu toda a sociedade na revisão da visão de futuro do estado. A partir de agora, com os estudos e trabalhos desenvolvidos nos últimos anos, a população poderá contribuir com sugestões e melhorias voltadas para o futuro do Espírito Santo.

EM DUBAI

Jaqueline e Jackson Embalart com os amigos Franciane Chaves e Christiano Sardenberg
Jaqueline e Jackson Embalart, Franciane Chaves e Christiano Sardenberg: férias em Dubai e Abu Dhabi. Na foto: os casais na Mesquita de Abu Dhabi Crédito: Divulgação

EM PEDRA AZUL

A Personal Chef Flávia Sperandio levou sua gastronomia às deslumbrantes montanhas de Pedra Azul, assinando um almoço de casamento inesquecível para o casal Renato Magalhães e Danielle Aquino
A Personal Chef Flávia Sperandio levou sua gastronomia às deslumbrantes montanhas de Pedra Azul, assinando um almoço de casamento inesquecível para o casal Renato Magalhães e Danielle Aquino Crédito: Patricia Majone

Feliz aniversário!

Quem celebra aniversário neste domingo (09) é o filho de RR, Ricardo Zanete Hees de Carvalho, que completa 18 anos. Seu pai, o jornalista André Hees de Carvalho também celebra idade nova hoje. Parabéns, meus amores! 

Arte para todos

Arte para todas as pessoas! Os visitantes da exposição de arte, realizada pelo Museu Vale, em seu momento extramuros, contam com audiodescrição, vídeoguia e muito mais na mostra. Com acessibilidade para pessoas com deficiência e neurodivergência, a exposição Transitar o Tempo possui recursos como mapas táteis e diversas tecnologias para tornar a experiência enriquecedora para todos os públicos. A exposição, que reúne as obras de 30 artistas capixabas, na Casa Porto das Artes Plásticas, em Vitória, tem entrada gratuita, de classificação livre e fica disponível para o público até 30 de março de 2025.

Nova exposição

Gorete Thorey abre a programação de comemorações dos 17 anos da sua Via Thorey Galeria com a exposição de fotografias "Reino Desse Mundo", do artista Christian Cravo, no dia 19 de março. 

Confirmado

Simone Marçal e Daniel Morelo confirmaram para a coluna a 4ª edição do Musin – Festival Música na Infância. Realizado desde 2022, o Musin é uma grande celebração da música direcionada para os pequenos e suas famílias. Em seu palco, já subiram nomes como Pato Fu, Toquinho, Hamilton de Holanda, Amaro Freitas, Tiquequê e Hélio Ziskind. Na programação, atividades como contação de histórias, trupe circense, experimentação de instrumentos, bolhas de sabão gigantes, concurso de fantasia, recreação e muita música. Data, local e mais informações em breve!

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