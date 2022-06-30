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Desfile vai unir decoração, moda e arte em Vitória

Publicado em
30 jun 2022 às 02:15
Ohanna Sgaria, Juliana Kwak, Georgia Mendonça, Max Mello e Leticia Finamore
Ohanna Sgaria, Juliana Kwak, Georgia Mendonça, Max Mello e Leticia Finamore Crédito: Arquivo AG
Um evento que une decoração, moda e arte vai movimentar a cidade na próxima semana. A empresária Claudia Júdice Folador, que comanda a Casa Arrumada, showroom de móveis especializado em quartos, realiza na terça-feira (05), em parceria com marcas renomadas do Estado, um desfile, na Galeria de Arte Contemporânea Matias Brotas, em Mata da Praia, Vitória.
Batizado de “Brasilianas”, o evento marca o lançamento da nova linha de tecidos da Donatelli, empresa que passa a fazer parte do mix da Casa. Um dos grandes destaques da noite é que o casting de modelos, que será formado por profissionais de arquitetura e design de interiores. São eles: Victor Sarcinelli, Max Mello, Kassio Fontoura, Ivan Lopes, Natan Bueno, Romulo Pegoretti, Maria Tereza Nader, Celia Colodette, Letícia Finamore, Daniela Caser, Juliana Goulart, Georgia Mendonça, Tatiana Coutinho, Mariah Cardoso, Tamara Raizer, Juliana Kwak, Ohanna Sgaria, Italla Monti, Solana Marianelli e Marcela Gabetto. A produção do desfile será assinada pela consultora de imagem e estilo Renata Cani.

CAPIXABAS EM BRASÍLIA

Prato da Boa Lembrança

O prato da Boa Lembrança deste ano no Ninho da Roxinha, a Costelinha do Dodô, presta uma distinta homenagem ao seu fundador, Salvador Muroni. É o que contam André e Sueli Muroni. A iniciativa faz parte da Associação de Restaurantes da Boa Lembrança, com quatro participantes no Espírito Santo.

Arraiá

Carla Buaiz recebe clientes nas lojas da Praia do Canto e Shopping Vitória para curtir um delicioso clima de arraiá até sábado (02) e apresenta suas séries de joias das linhas Organic, Aqua, Symphony e Provance, com comidas típicas e pescaria especial.

No Rio

Etania Lira está no Rio de Janeiro a convite do evento Allgold para conferir os lançamentos do mercado da joalheria. De olho nas tendências para a primavera, a empresária capixaba é presença confirmada no evento que acontece nos salões do Copacabana Palace.

Repercussão positiva

Dorion Soares já está em terras brasileiras. O designer de joias retornou recentemente dos Estados Unidos, onde esteve em seu showroom em Nova York e em Las Vegas,e participou da Couture e da JCK, duas feiras de joias que são referências no mercado de gemas e da alta joalheria. Dorion disse que a repercussão da feira é muito positiva e comentada pelas principais mídias e influencers do ramo.

Em terras mineiras

O fundador da Natufert, Mauricio Cotta, e o coordenador técnico Otávio Araújo vão participar da Feira Agropecuária (Feagro 2022) de Espera Feliz, Minas, que acontece a partir desta quinta (30) na cidade mineira. “A feira de negócios será um ótimo momento para apresentarmos os nossos fertilizantes, além de mostrarmos a importância da utilização do produto para o meio ambiente, já que são essenciais na segurança alimentar e não comprometem a natureza. Também vamos levar condições especiais de compra”, explica Maurício. A Natufert também estará presente na 10ª Festa do Produtor Rural de Madre de Deus, em Minas.

PRAIA DO SUÁ

Alexandre Granato, Adriana Trannin, Victor Possato e Bruno Trannin
Alexandre Granato, Adriana Trannin, Victor Possato e Bruno Trannin: em gastrobar, na Praia do Suá, em Vitória Crédito: Mônica Zorzanelli

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