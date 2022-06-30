Desfile vai unir decoração, moda e arte em Vitória

Um evento que une decoração, moda e arte vai movimentar a cidade na próxima semana. A empresária Claudia Júdice Folador, que comanda a Casa Arrumada, showroom de móveis especializado em quartos, realiza na terça-feira (05), em parceria com marcas renomadas do Estado, um desfile, na Galeria de Arte Contemporânea Matias Brotas, em Mata da Praia, Vitória.
Batizado de “Brasilianas”, o evento marca o lançamento da nova linha de tecidos da Donatelli, empresa que passa a fazer parte do mix da Casa. Um dos grandes destaques da noite é que o casting de modelos, que será formado por profissionais de arquitetura e design de interiores. São eles: Victor Sarcinelli, Max Mello, Kassio Fontoura, Ivan Lopes, Natan Bueno, Romulo Pegoretti, Maria Tereza Nader, Celia Colodette, Letícia Finamore, Daniela Caser, Juliana Goulart, Georgia Mendonça, Tatiana Coutinho, Mariah Cardoso, Tamara Raizer, Juliana Kwak, Ohanna Sgaria, Italla Monti, Solana Marianelli e Marcela Gabetto. A produção do desfile será assinada pela consultora de imagem e estilo Renata Cani.