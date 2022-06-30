Desfile vai unir decoração, moda e arte em Vitória

O fundador da Natufert, Mauricio Cotta, e o coordenador técnico Otávio Araújo vão participar da Feira Agropecuária (Feagro 2022) de Espera Feliz, Minas, que acontece a partir desta quinta (30) na cidade mineira. “A feira de negócios será um ótimo momento para apresentarmos os nossos fertilizantes, além de mostrarmos a importância da utilização do produto para o meio ambiente, já que são essenciais na segurança alimentar e não comprometem a natureza. Também vamos levar condições especiais de compra”, explica Maurício. A Natufert também estará presente na 10ª Festa do Produtor Rural de Madre de Deus, em Minas.