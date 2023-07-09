Concerto Vale Música Jazz Band homenageia Count Basie; veja fotos

Com passagem pelas passarelas da New York Fashion Week e Paris Fashion Week, levando a moda capixaba além das fronteiras nacionais, a empresária Júlia Loyola, se prepara agora para comemorar em agosto os 3 anos de sua marca de moda feminina ATITÚ. E para isso, não poderia faltar novidades. Ela está em fase de finalização de sua nova coleção cápsula que vai levar o nome de ‘Poder’. E na próxima quarta, dia 12, acontece a sessão fotográfica das novas peças e que terá como estrela da campanha a Miss Universo Espírito Santo 2023, Anna Beatriz, reforçando a beleza e o poder da mulher capixaba e brasileira.