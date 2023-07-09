Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Concerto Vale Música Jazz Band homenageia Count Basie; veja fotos

09 jul 2023 às 03:00
Ana Angelica Motta com o maestro Celio Paula e os pianistas Roger Bezerra e Pedro de Alcantara Crédito: Rodrigo Gavini/Mosaico Imagem
O concerto Vale Música Jazz Band Homenageia Count Basie emocionou o público que lotou o Teatro Universitário da Ufes, na noite de quarta-feira (05). Com regência do maestro Célio Paula e participação especial dos pianistas Pedro de Alcântara e Roger Bezerra, o repertório reuniu composições do célebre pianista, compositor e regente norte-americano Count Basie (1904-1984), que liderou uma das mais bem-sucedidas big bands da história do jazz. O concerto teve patrocínio do Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.
Muitas personalidades da área cultural estiveram presentes para acompanhar a apresentação. Confira a galeria de fotos de Rodrigo Gavini/Mosaico Imagem.
Sonia Saade, Helcias Castro e Silvania Saade Crédito: Rodrigo Gavini/Mosaico Imagem

Concerto Vale Música Jazz Band

EM SAMPA

Juliany Pelissari e Fabíola Saquetto: no encontro Woman Experience, com jantar exclusivo no Palácio Tangará e visita à Nestlé Crédito: Divulgação

MULHERES EMPREENDEDORAS

Carolina Martineli, Joyce Trindade, Larissa Calegario, Sâmara Gomes e Barbara Calegario:  em evento do Cindes Jovem sobre liderança e empreendedorismo feminino Crédito: TOM DIAS

Coleção Poder

Com passagem pelas passarelas da New York Fashion Week e Paris Fashion Week, levando a moda capixaba além das fronteiras nacionais, a empresária Júlia Loyola, se prepara agora para comemorar em agosto os 3 anos de sua marca de moda feminina ATITÚ. E para isso, não poderia faltar novidades. Ela está em fase de finalização de sua nova coleção cápsula que vai levar o nome de ‘Poder’. E na próxima quarta, dia 12, acontece a sessão fotográfica das novas peças e que terá como estrela da campanha a Miss Universo Espírito Santo 2023, Anna Beatriz, reforçando a beleza e o poder da mulher capixaba e brasileira.

O futuro da luz

Leandro Couto, o Sales Manager da MisterLED, marca referência nacional em tecnologia LED, desembarca em Vitória na próxima quarta, dia 12, para um bate-papo exclusivo na loja de iluminação Homelux, em Vitória, dos empresários Adriana Martins, Renata e Rômulo Bezerril. Eles recebem por lá grupos de arquitetos e designers de interiores para falar sobre o ‘O Futuro do Luz’ e novidades do segmento. --

Novo restaurante

O Chef Ari Cardoso anda a mil por conta dos preparativos para inauguração do Baccione Forneria, que está prevista para o final deste mês. O Baccione Forneria ficará localizado na Praia do Canto e será especializado em culinária italiana, com todos os seus sabores e memórias afetivas. O chef que já comanda um restaurante em Pedra Azul, assume esta nova empreitada ao lado de Moema Pereira e Bruno Marchiori

Partiu, Camboriú!

Rita e Renata Tristão já estão em Curitiba visitando a CASACOR Paraná. De lá, as organizadoras da mostra capixaba seguem para a CASACOR de Balneário Camboriú, em Santa Catarina.

MULHERES NA MEDICINA

