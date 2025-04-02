Carolina Neves e Débora Leal recebem para bate-papo sobre viagens em Vitória

No mês que marca o Dia do Jornalista, celebrado dia 7 de abril, a FAESA está comemorando o aniversário de 30 anos do curso de Jornalismo da instituição, que se entrelaça com a história da imprensa capixaba. Ao longo de três décadas, foram mais de 1700 jornalistas formados pelo Centro Universitário, muitos deles profissionais que ganharam grande destaque exercendo a profissão. Para coroar essa história, neste ano a instituição será sede do Intercom, o maior congresso de comunicação da América Latina, que volta a Vitória após cerca de 30 anos. A coordenadora do curso, professora Marilene Mattos, ressalta os desafios de acompanhar a evolução do jornalismo para ofertar uma formação de excelência. “As práticas do jornalismo evoluem a cada dia com as mudanças tecnológicas e de comportamento da sociedade. Por isso, nossa estrutura curricular é pensada não apenas para acompanhar essas transformações, mas também para preparar os nossos alunos para que estejam na linha de frente da criação de novas formas de fazer comunicação”.