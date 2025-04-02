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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Carolina Neves e Débora Leal recebem para bate-papo sobre viagens em Vitória

Publicado em
02 abr 2025 às 03:00
Bruno Vilaça, Carolina Neves, Lisa Maia, Debora Leal Mota
Bruno Vilaça, Carolina Neves, Lisa Maia, Debora Leal Mota: bate-papo sobre viagens divertidas e marcantes Crédito: Vitor Carvalho

Viagens marcantes

Carolina Neves e Debóra Leal, que comandam marcas queridinhas do ES, a CN e Manolita, reuniram mais de 60 mulheres para um evento exclusivo, na segunda. A noite contou com um bate-papo leve e inspirador sobre destinos e tendências de viagem com os sócios da agência Superviagem, Bruno Vilaça e Lisa Maia. As anfitriãs Carolina Neves – que exibe suas joias autorais com bossa brasileira em vitrines espalhadas por oito pontos de venda pelo do mundo – e Debora Leal Mota, entusiasta de viagens, dividiram com o público histórias divertidas e marcantes de suas vivências.

LANÇAMENTO

Bruno Passoni, Walter Longo e Marcello Moraes
Bruno Passoni, Walter Longo e Marcello Moraes? no lançamento do 33º Recall de Marcas da Gazeta, nesta terça-feira (01º), no Auditório da empresa Crédito: Arthur Louzada

EVENTO

Andreia Stefenoni, Ricardo Silveira e Mari Naz
Andreia Stefenoni, Ricardo Silveira e Mari Naz: noite de arquitetura, moda e maquiagem  Crédito: Divulgação

Degustação

Formadores de opinião e clientes do Ferrari Eventos se encontram na casa. em Santa Lúcia, nesta quinta-feira (03), para conhecer o Ferrari Buffet, em uma verdadeira imersão gastronômica. Lígia Ferrari e o chef Thiago Correia vão receber para degustação de alguns dos deliciosos pratos e sobremesas que estão no menu.

Dia do Jornalista

No mês que marca o Dia do Jornalista, celebrado dia 7 de abril, a FAESA está comemorando o aniversário de 30 anos do curso de Jornalismo da instituição, que se entrelaça com a história da imprensa capixaba. Ao longo de três décadas, foram mais de 1700 jornalistas formados pelo Centro Universitário, muitos deles profissionais que ganharam grande destaque exercendo a profissão. Para coroar essa história, neste ano a instituição será sede do Intercom, o maior congresso de comunicação da América Latina, que volta a Vitória após cerca de 30 anos. A coordenadora do curso, professora Marilene Mattos, ressalta os desafios de acompanhar a evolução do jornalismo para ofertar uma formação de excelência. “As práticas do jornalismo evoluem a cada dia com as mudanças tecnológicas e de comportamento da sociedade. Por isso, nossa estrutura curricular é pensada não apenas para acompanhar essas transformações, mas também para preparar os nossos alunos para que estejam na linha de frente da criação de novas formas de fazer comunicação”.

MÊS DA MULHER

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