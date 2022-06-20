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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

"Cantar é o que me faz feliz", diz diva do jazz em show em Vitória

Publicado em
20 jun 2022 às 02:15
Leila Maria, cantora
Leila Maria fez show no 244/Club, ao lado dos músicos capixabas Gabriel Ruy e Paulo Sodré  Crédito: Renata Rasseli
Dona de uma voz impecável e muita simpatia, a cantora Leila Maria emocionou a plateia capixaba que compareceu ao seu show, na sexta-feira (17), que marcou o aniversário de 5 anos do 244/Club, na Praia do Canto, em Vitória. "Eu sou muito feliz, porque eu faço o que eu amo, que é cantar", disse a cantora, que tem mais 30 anos de carreira e que ganhou visibilidade após a segunda colocação no "The Voice +", em 2021, na Rede Globo. Durante o show, ela interagiu com a plateia cantando hits de Cole Porter, Ella Fitzgerald, e  "Desafinado", de João Gilberto. A apresentação contou com a banda composta pelos capixabas Paulo Sodré e Gabriel Ruy, e pelo pianista Gabriel Braga, do Rio de Janeiro.  O anfitrião Helcias Castro recebeu convidados na área vip da casa, entre eles, José Luiz Kfuri, Lelo Coimbra, Luiz Paulo Vellozo Lucas e Roberta Furtado, Silvânia e Sonia Saadi. Confira as fotos e vídeo da noite. 
Paulo Sodré (baixo acústico), Gabriel Ruy (bateria), a cantora Leila Maria, Gabriel Braga (piano, arranjos e direção musical), Helcias Castro, e Alan Patrick
Paulo Sodré (baixo acústico), Gabriel Ruy (bateria), a cantora Leila Maria, Gabriel Braga (piano, arranjos e direção musical), Helcias Castro, e Alan Patrick (técnico de som) Crédito: Renata Rasseli

Show de Leila Maria em Vitória

ANIVERSÁRIO

Rafael Passos de Oliveira, Carla Viana Cola, Fernanda Santana Unelo Becker, José Maria Rodrigues de Oliveira Filho, Leonardo Becker Passos de Oliveira e Júlia Cola Rodrigues de Oliveira
Rafael Passos de Oliveira, Carla Viana Cola, Fernanda Santana Unelo Becker, o aniversariante José Maria Rodrigues de Oliveira Filho, Leonardo Becker Passos de Oliveira e Júlia Cola Rodrigues de Oliveira: em noite de parabéns pra você, em Vitória Crédito: Mônica Zorzanelli

VIAGEM

Lili Vieira, Maria Clara e Ricardo Vieira
Lili Vieira, Maria Clara Vieira e Ricardo Vieira: em Cardiff, capital do País de Gales, onde Maria Clara acaba de concluir doutorado Crédito: Arquivo pessoal

Casa nova

Dra. Mariana Laranja convida para a inauguração do seu novo espaço, no sábado (25), na Rua Castelo Branco, Praia da Costa, em Vila Velha. 

From Italy

Morando na Itália, Suellen Perdigão vem matar saudades da família e amigos capixabas, Nesta quarta-feira (22), tem encontro marcado com Penha Nonato, Andrea Andrade, Monica Zorzanelli e Fabiana Croce, na Tomatto Tratoria, na Praia do Canto. 

Na Terra da Garoa

Com dois consultórios na Grande Vitória - Vila Velha e Cariacica, a cirurgião dentista Fernanda Passon acaba de abrir uma terceira unidade, desta vez na Terra da Garoa. O novo consultório está localizado no  Itaim Bibi, em São Paulo.

Adoção segura

O principal durante qualquer processo de adoção é assegurar os direitos de todos os envolvidos: a criança ou o adolescente, a família de origem e os adotantes. Para isso, ainda que pareça burocrático aos olhos de muita gente, existem algumas etapas importantes a serem seguidas, avalia a advogada Flavia Brandão, especialista em Direito das Famílias. "Os adotantes e os adotados precisam se gostar, é claro, pois esse amor é a base de tudo. Depois da apresentação de todos os documentos necessários e de sua avaliação, existem também preparos e avaliações psicológicas que contribuem para a segurança do processo. Parece excessivo, longo, mas pela adoção legal, todo e qualquer vínculo com os pais e parentes biológicos é rompido, e essas etapas visam garantir o melhor interesse da criança, para a criação de um novo vínculo familiar forte e definitivo", explica.

Aniversário e cura

Moisés Demoner comemorou idade nova neste sábado, dia 18. Depois de ter enfrentado o tratamento de um linfoma, em 2020, o empresário teve a notícia que está totalmente curado. 

Capital Inicial vem aí!

Culinária oriental, mexicana, árabe e de boteco. E o rock “brazuca” do Capital Inicial. A noite do dia 2 de julho tem tudo para ser um sucesso no Steffen Centro de Eventos. Os ingressos para o show estão à venda no site lebillet.com.br

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