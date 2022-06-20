"Cantar é o que me faz feliz", diz diva do jazz em show em Vitória

O principal durante qualquer processo de adoção é assegurar os direitos de todos os envolvidos: a criança ou o adolescente, a família de origem e os adotantes. Para isso, ainda que pareça burocrático aos olhos de muita gente, existem algumas etapas importantes a serem seguidas, avalia a advogada Flavia Brandão, especialista em Direito das Famílias. "Os adotantes e os adotados precisam se gostar, é claro, pois esse amor é a base de tudo. Depois da apresentação de todos os documentos necessários e de sua avaliação, existem também preparos e avaliações psicológicas que contribuem para a segurança do processo. Parece excessivo, longo, mas pela adoção legal, todo e qualquer vínculo com os pais e parentes biológicos é rompido, e essas etapas visam garantir o melhor interesse da criança, para a criação de um novo vínculo familiar forte e definitivo", explica.