Bartira Almeida celebra 50 anos com festa em Vitória; veja fotos

No ano em que celebra seu aniversário de 45 anos, a Óticas Paris está investindo na sua nova sede corporativa, localizada na Praia do Suá e prestes a ser inaugurada. A instalação abrigará todo setor administrativo, os laboratórios equipados com tecnologia de ponta, seção dedicada ao e-commerce, centro de distribuição, estoque de lentes e o setor de controle de qualidade da empresa. A nova sede representa mais uma conquista significativa neste ano histórico para a marca, que é uma empresa 100% capixaba que combina tradição e inovação. "Estamos ansiosos para compartilhar em breve esse marco importante com nossos clientes e parceiros, refletindo nosso compromisso contínuo com a excelência e a satisfação dos nossos clientes", comenta Ana Luiza Azevedo, Diretora-executiva do grupo óptico. Ao longo de sua trajetória, a Óticas Paris tem se destacado por sempre trazer ao Estado os principais lançamentos internacionais e nacionais do mercado, consolidando sua posição como referência no setor.