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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Bartira Almeida celebra 50 anos com festa em Vitória; veja fotos

Publicado em
07 fev 2024 às 03:00
Nelson Teixeira, Bartira Almeida, Delva e Sebastião Almeida
Nelson Teixeira, a aniversariante  Bartira Almeida, Delva e Sebastião Almeida: celebrando 50! Crédito: Cacá Lima

#Bartirafaz50

Bartira Almeida cinquentou!  E iniciou as comemorações da data nesta segunda-feira (05), no  Gol Burger, na Praia do Canto, em Vitória. A decoração foi assinada por Renata Araújo e Saulo Simonassi trio comandou a pista. Veja as fotos de Cacá Lima!

LANÇAMENTO 

Carolina Neves entre Tatina Marques e Eileen Varejão
A anfitriã Carolina Neves entre Tatiana Marques e Eileen Varejão: happy hour de lançamento da coleção de joias 'UNI', na Praia do Canto Crédito: Willyan Reis

Nova sede

No ano em que celebra seu aniversário de 45 anos, a Óticas Paris está investindo na sua nova sede corporativa, localizada na Praia do Suá e prestes a ser inaugurada. A instalação abrigará todo setor administrativo, os laboratórios equipados com tecnologia de ponta, seção dedicada ao e-commerce, centro de distribuição, estoque de lentes e o setor de controle de qualidade da empresa. A nova sede representa mais uma conquista significativa neste ano histórico para a marca, que é uma empresa 100% capixaba que combina tradição e inovação. "Estamos ansiosos para compartilhar em breve esse marco importante com nossos clientes e parceiros, refletindo nosso compromisso contínuo com a excelência e a satisfação dos nossos clientes", comenta Ana Luiza Azevedo, Diretora-executiva do grupo óptico. Ao longo de sua trajetória, a Óticas Paris tem se destacado por sempre trazer ao Estado os principais lançamentos internacionais e nacionais do mercado, consolidando sua posição como referência no setor.

SAMBÃO DO POVO 

Itagildo Marques e Wérliton Machado, no Camarote Parador Internacional, no Desfile das Escolas de Samba de Vitória
Itagildo Marques e Wérliton Machado, no Camarote Parador Internacional, no Desfile das Escolas de Samba de Vitória Crédito: Divulgação

Aniversário do Iate

Fundado em 1946, o Iate Clube do Espírito Santo está às vésperas de celebrar seus 78 anos. O icônico Clube situado em Vitória se destaca como tradição capixaba, contribuindo para a história da capital e do Estado. O prestígio da instituição é resultado do comprometimento dos associados, cujas contribuições ao longo dos anos moldaram o ICES. Sob a gestão do Comodoro Fabiano Pereira, que comemora seu biênio neste ano, o Iate permanece fiel à sua filosofia centrada no convívio social e na formação de atletas em diversas modalidades esportivas náuticas. A Vela é um verdadeiro destaque e tem se consolidado como um esporte que leva atletas capixabas aos cenários nacional e internacional. No cenário social, as festas no Iate Clube se tornaram eventos aguardados por todos, nos quais os associados e seus convidados não apenas apreciam a beleza do ambiente, mas também absorvem a alegria contagiante.

CARNAVAL DE VITÓRIA

Com fantasia assinada por Flávio Rafalski, a Chef Karla Brandão brilhou como destaque do carro abre-alas da G.R.E.S Andaraí, abrindo o Desfile das Escolas de Samba de Vitória, na sexta-feira (2)
Com fantasia assinada por Flávio Rafalski, a Chef Karla Brandão FOI destaque do carro abre-alas da G.R.E.S Andaraí, abrindo o Desfile das Escolas de Samba de Vitória, na sexta-feira (02) Crédito: Tovar

JANTAR

André Rodrigues, Thiago Setúbal, Aluísio Sarlo, Sandro Teixeira e Eduardo Ambrósio
André Rodrigues, Thiago Setúbal, Aluísio Sarlo, Sandro Teixeira e Eduardo Ambrósio: em noite de corretores premiados, em Vitória Crédito: Arthur Louzada

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