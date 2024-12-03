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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Anuário de A Gazeta celebra duas décadas de olho no futuro do ES

Publicado em
03 dez 2024 às 10:09
Anuário de A Gazeta
Lançamento do Anuário de A Gazeta de 2023 no Palácio Anchieta Crédito: Fernando Madeira/ 19-12-2023
A folhinha virou para dezembro e, junto da expectativa para a chegada do Natal, vem também um dos encontros mais tradicionais para prefeitos, empresários e formadores de opinião do Estado: o lançamento do Anuário do Espírito Santo de A Gazeta. No próximo dia 19, o diretor-geral da Rede Gazeta, Marcello Moraes; o diretor de Mercado, Bruno Passoni; e a gerente do Estúdio Gazeta, Mariana Perini, recebem convidados no Palácio Anchieta para celebrar os 20 anos da publicação.
Concebido para ser uma bússola sobre os rumos do Espírito Santo, reunindo dados geopolíticos, econômicos e sociais, além de análises de especialistas, o Anuário chega à 20ª edição de olho no futuro: o DNA dos municípios e as oportunidades de negócios são pilares da edição 2024, que coroa o fechamento do ano e abre as portas para um novo ano.
"Desde nossa 1ª edição, o Espírito Santo mudou. Somos um Estado mais integrado, mais diversificado e com uma economia que dialoga com o Brasil e o mundo. O agronegócio e a indústria seguem como motores do crescimento, mas a inovação, o turismo e a sustentabilidade assumiram novas posições de destaque", pontua Moraes.

CELEBRAÇÃO

No lançamento do Anuário de A Gazeta, o economista Teco Medina e o presidente do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) Pablo Lira protagonizam um painel sobre oportunidades que os 78 municípios capixabas podem aproveitar a partir da virada para 2025. Para dar ainda mais sabor à conversa, o chef Emerson Cabral assina o menu do almoço, para 150 pessoas.
RR apurou que os sabores capixabas estarão à mesa, indo de uma seleção de queijos, pães artesanais e pastas na recepção, a duas opções sofisticadas e elegantes na sobremesa, como bolo com creme de macadâmias e doce de leite artesanal, e peras suavemente cozidas em vinho com especiarias. Imperdível!

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