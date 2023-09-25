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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Antônio Geraldo Perovano celebra aniversário em Vitória; veja fotos

Publicado em
25 set 2023 às 03:00
Antonio Perovano ao lado da esposa Marilda e dos filhos Lurdinha, José Ricardo e Ariane
Antonio Perovano ao lado da esposa Marilda e dos filhos Lurdinha, José Ricardo e Ariane Crédito: Camilla Baptistin

Viva, Perovano!

O empresário Antônio Geraldo Perovano comemorou seu aniversário no último dia 21 de setembro, na Casa Mizzi, em Pontal de Camburi, Vitória. Ele recebeu ao lado da esposa Marilda, e dos filhos José Ricardo, Lurdinha e Ariane, além dos cônjuges e netos e netas. Na ocasião foi lançada uma biografia do empresário que foi escrita por Andréia Cury e coordenada por seu filho contando toda a trajetória dos seus 71 anos de vida. Além de amigos e familiares entre os convidados, diversos formadores de opinião estiveram presentes, incluindo o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini com sua esposa Paula, e outras figuras públicas. A cerimonialista foi Daieny Fasolo. Maquete bolo Juliana Marculano, doces Mirian Tirone, mini bolo e chocolates by Chocolateria Brasil. Confira nas fotos de Camilla Baptistin.
O empresário Antônio Geraldo Perovano comemorou seu aniversário no último dia 21 de setembro, na Casa Mizzi, em Pontal de Camburi, Vitória. Ele recebeu ao lado da esposa Marilda, e dos filhos José Ricardo, Lurdinha e Ariane, além dos cônjuges e netos e netas. Na ocasião foi lançada uma biografia do empresário que foi escrita por Andréia Cury e coordenada por seu filho contando toda a trajetória dos seus 71 anos de vida. Além de amigos e familiares entre os convidados, diversos formadores de opinião estiveram presentes, incluindo o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini com sua esposa Paula, e outras figuras públicas. A cerimonialista foi Daieny Fasolo. Maquete bolo Juliana Marculano, doces Mirian Tirone, mini bolo e chocolates by Chocolateria Brasil. Confira nas fotos de Camilla Baptistin.

MODA

Sandra Matias e Arly Coelho
Sandra Matias e o anfitrião Arly Coelho: em noite de novidades de moda, na Praia do Canto Crédito: Cloves Louzada

Fashion

Diana Holanda, gerente comercial da marca Cris Barros, estará em Vitória, nesta terça-feira (26), para um bate-papo sobre a coleção de verão 2024 com as clientes da La Bassetti, de Claudia Scarton

Moda e prosa

Renata Pacheco convida para uma noite de moda, prova e degustação de comida árabe, nesta terça-feira (26), na Form, em Santa Lúcia. 

Medicina Diagnóstica da Mulher

 Às vésperas do Outubro Rosa – movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama – a capixaba MedSênior abre um novo espaço com foco exclusivo e especializado na saúde da mulher. Vice-presidente da empresa, Priscila Buteri Valentim comemora a abertura da nova unidade na Praia do Canto, na sexta (29), com uma gama de serviços na área da Medicina Diagnóstica da Mulher, equipe médica multidisciplinar e equipamentos com tecnologia de última geração. As beneficiárias terão à disposição exames de imagem, como mamografia digital, ultrassonografia das mamas, ultrassonografia transvaginal e densitometria óssea, que tornarão sua assistência ainda mais completa.

Rooftop

Um dos destaques do Tetto Rooftop Vitória, que abre as portas na primeira quinzena de outubro, é o cardápio de coquetéis da casa. As bebidas foram criadas, com exclusividade, pelo bartender Anderson Souza, que já passou por capitais como Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo, onde participou da equipe de bar no icônico Frank Bar do Hotel Maksoud Plaza, por 3 anos consecutivos entre os melhores do mundo na lista @50bestbars. O Tetto Rooftop Vitória está localizado no ponto mais alto da Mata da Praia, no 21º andar do Hotel Quality, em frente ao Aeroporto de Vitória.

NA ARGENTINA

O secretário de turismo e cultura de Santa Teresa, Rodrigo Brito, e a gerente técnica de Turismo de Bariloche, Marcela Giovannini
Nosso secretário de Turismo e Cultura de Santa Teresa, Rodrigo Brito, e a gerente técnica de Turismo de Bariloche, Marcela Giovannini: intercâmbio sobre desafios e oportunidades para destinos turísticos de montanha Crédito: Divulgação

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