Antônio Geraldo Perovano celebra aniversário em Vitória; veja fotos

O empresário Antônio Geraldo Perovano comemorou seu aniversário no último dia 21 de setembro, na Casa Mizzi, em Pontal de Camburi, Vitória. Ele recebeu ao lado da esposa Marilda, e dos filhos José Ricardo, Lurdinha e Ariane, além dos cônjuges e netos e netas. Na ocasião foi lançada uma biografia do empresário que foi escrita por Andréia Cury e coordenada por seu filho contando toda a trajetória dos seus 71 anos de vida. Além de amigos e familiares entre os convidados, diversos formadores de opinião estiveram presentes, incluindo o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini com sua esposa Paula, e outras figuras públicas. A cerimonialista foi Daieny Fasolo. Maquete bolo Juliana Marculano, doces Mirian Tirone, mini bolo e chocolates by Chocolateria Brasil. Confira nas fotos de Camilla Baptistin.

O empresário Antônio Geraldo Perovano comemorou seu aniversário no último dia 21 de setembro, na Casa Mizzi, em Pontal de Camburi, Vitória. Ele recebeu ao lado da esposa Marilda, e dos filhos José Ricardo, Lurdinha e Ariane, além dos cônjuges e netos e netas. Na ocasião foi lançada uma biografia do empresário que foi escrita por Andréia Cury e coordenada por seu filho contando toda a trajetória dos seus 71 anos de vida. Além de amigos e familiares entre os convidados, diversos formadores de opinião estiveram presentes, incluindo o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini com sua esposa Paula, e outras figuras públicas. A cerimonialista foi Daieny Fasolo. Maquete bolo Juliana Marculano, doces Mirian Tirone, mini bolo e chocolates by Chocolateria Brasil. Confira nas fotos de Camilla Baptistin.