Almoço solidário da Afecc movimenta a sociedade em Vitória

A convite da Liga Acadêmica da Associação Brasileira de Odontologia – Seção Espírito Santo, Márcia Gabriella Mule, doutora em Radiologia Odontológica, ministrará uma palestra sobre a interpretação da tomografia cone beam. O encontro acontece no próximo dia 5, às 9h, em Vitória, e é voltado para estudantes de Odontologia que desejam adquirir conhecimentos essenciais sobre essa tecnologia avançada, que se destaca pela alta precisão na obtenção de imagens tridimensionais, contribuindo para diagnósticos mais assertivos e planejamentos mais eficazes.