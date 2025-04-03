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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Almoço solidário da Afecc movimenta a sociedade em Vitória

Publicado em
03 abr 2025 às 03:01
Lea Penedo, Renata Pimentel, Marcela Raizer, Ana Clark, Maria da Glória Ribeiro Correa, Regina Maria Monteiro, , Mariana Buaiz, Marilucia Dalla e Stella Miranda
Lea Penedo, Renata Pimentel, Marcela Raizer, Ana Clark, Maria da Glória Ribeiro Correa, Regina Maria Monteiro, Mariana Buaiz, Marilucia Dalla e Stella Miranda: diretoria da Afecc  Crédito: Mônica Zorzanelli

Afecc com afeto 

Foi super prestigiado o almoço Afecc c om Afeto 2025, nesta quarta-feira (02), no Restaurante Camarada Camarão, no Shopping Vitória. 142 mulheres prestigiaram a tarde de solidariedade em  prol das pacientes oncológicas atendidas via SUS no Hospital Santa Rita. As convidadas participaram  de um leilão e doaram bolsas e sapatos para o Bazar da entidade. Toda a renda será destinada a compra de próteses mamárias.

POSSE

O governador Renato Casagrande, o presidente do Sinduscon-ES, Douglas Vaz, e o superintendente do Sincades, Cézar Pinto, durante posse da nova diretoria do sindicato da construção, realizada nesta quarta-feira, em Vitória.
O governador Renato Casagrande, o presidente do Sinduscon-ES, Douglas Vaz, e o superintendente do Sincades, Cézar Pinto, durante posse da nova diretoria do sindicato da construção, realizada nesta quarta-feira, em Vitória Crédito: Mônica Zorzanelli

Reconhecimento

Mery Zeferino e Whagner Torezani comemoram o reconhecimento de seu MW Espaço de Beleza estar entre os 50 salões de beleza do Brasil, elevando o padrão do mercado, promovendo a excelência em atendimento. A indicação foi através das principais marcas de cosméticos do país, e o reconhecimento vai acontecer durante a Beauty Fair 2025, no dia 7 de abril, em São Paulo.

Odontologia

A convite da Liga Acadêmica da Associação Brasileira de Odontologia – Seção Espírito Santo, Márcia Gabriella Mule, doutora em Radiologia Odontológica, ministrará uma palestra sobre a interpretação da tomografia cone beam. O encontro acontece no próximo dia 5, às 9h, em Vitória, e é voltado para estudantes de Odontologia que desejam adquirir conhecimentos essenciais sobre essa tecnologia avançada, que se destaca pela alta precisão na obtenção de imagens tridimensionais, contribuindo para diagnósticos mais assertivos e planejamentos mais eficazes.

MODA E ESTILO

Claudia Larica e Solana Marianelli
Claudia Larica e Solana Marianelli: bate-papo leve sobre estilo, moda e design, na Praia do Canto Crédito: Divulgação

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