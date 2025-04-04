Alecsandro Casassi toma posse como presidente do Ibef-ES; veja fotos

O Instituto Ponte está se preparando para seu maior evento do ano: o Ponte Day. Na quarta-feira (09), o Le Buffet Lounge, em Vitória, deve receber cerca de 400 pessoas comprometidas com a transformação social por meio da educação. Empresários, alunos e parceiros estarão presentes na ocasião para conhecerem melhor o trabalho da ONG que que atende 360 jovens em situação de vulnerabilidade, oferecendo oportunidades educacionais que possibilitam ascensão social em uma geração. No palco, estará a fundadora e presidente da instituição Bartira Almeida, além de nomes do cenário empresarial como Ricardo Frizera, sócio-diretor da Apex Partners, que abrirá o evento com o tema “A Realidade da Educação no Brasil”. O painel principal será mediado por Rafael Furlanetti, sócio-diretor institucional da XP Investimentos, e contará com a participação de William Ling, presidente do Conselho de Administração da Évora, e Luis Fernando Porto, vice-presidente do Conselho da Localiza.