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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Alecsandro Casassi toma posse como presidente do Ibef-ES; veja fotos

Publicado em
04 abr 2025 às 03:00
Francisco Berdeal, Erica Neves e Alecsandro Casassi
O Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) Francisco Berdeal,  a presidente da OAB-ES Erica Neves e o presidente do Ibef-ES Alecsandro Casassi: cerimônia de posse no Palácio Anchieta Crédito: Arthur Louzada

Compromisso

"Juntos, trabalharemos para fortalecer ainda mais os pilares do IBEF-ES." Com essa declaração, Alecsandro Casassi tomou posse como presidente do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Espírito Santo (IBEF-ES). Ele sucede Pedro Chieppe, que passa a ocupar a vice-presidência e liderar a Diretoria de Estratégia Institucional.  Durante a cerimônia de posse, o presidente do Conselho de Administração, Paulo Wanick, destacou a gestão ética e voltada para o desenvolvimento econômico e financeiro realizada por Chieppe, enaltecendo o espírito jovem e inovador do instituto e seu compromisso com o crescimento do Estado.Em seu discurso, Casassi agradeceu aos novos diretores que aceitaram o desafio de integrar a gestão, composta por 120 voluntários, sendo 40% mulheres. Ele ressaltou que essa representatividade é um marco importante para o instituto, refletindo seu compromisso com a diversidade e inclusão.  Veja quem prestigiou o evento.

GAROTA-PROPAGANDA

Rodrigo Barbosa, Narcisa Tamborindeguy, e Joana Barbosa
Rodrigo Barbosa, a socialite  Narcisa Tamborindeguy e Joana Barbosa: encontro do Taj Home Resort Crédito: Cloves Louzada

POSSE 

Ricardo Ferraço, Douglas Vaz, Renato Casagrande, Marcello Moraes e Giliard Ferreira
Ricardo Ferraço, Douglas Vaz, Renato Casagrande, Marcello Moraes e Giliard Ferreira: posse da nova diretoria do Sinduscon-ES,  na manhã desta quarta-feira (02), no Sheraton Vitória  Crédito: Mônica Zorzanelli

Ponte Day

O Instituto Ponte está se preparando para seu maior evento do ano: o Ponte Day. Na quarta-feira (09), o Le Buffet Lounge, em Vitória, deve receber cerca de 400 pessoas comprometidas com a transformação social por meio da educação. Empresários, alunos e parceiros estarão presentes na ocasião para conhecerem melhor o trabalho da ONG que que atende 360 jovens em situação de vulnerabilidade, oferecendo oportunidades educacionais que possibilitam ascensão social em uma geração. No palco, estará a fundadora e presidente da instituição Bartira Almeida, além de nomes do cenário empresarial como Ricardo Frizera, sócio-diretor da Apex Partners, que abrirá o evento com o tema “A Realidade da Educação no Brasil”. O painel principal será mediado por Rafael Furlanetti, sócio-diretor institucional da XP Investimentos, e contará com a participação de William Ling, presidente do Conselho de Administração da Évora, e Luis Fernando Porto, vice-presidente do Conselho da Localiza.

Liberdade financeira

A CDL Jovem Vitória promove, no dia 9 de abril, às 18h30, seu Encontro Mensal com o tema "liberdade financeira". A convidada é Lara Martinelle, especialista com 8 anos de experiência no mercado financeiro e CEO da LM Planejamento Financeiro. O evento acontece no auditório da CDL Vitória, no Centro, e promete insights valiosos sobre como transformar a relação com o dinheiro. As inscrições estão abertas no link da bio do Instagram da CDL Jovem Vitória, gratuitas para membros ativos e R$ 50 para visitantes. “Marque na agenda e venha descobrir como a organização financeira pode abrir portas para um futuro mais tranquilo e próspero”, convida Daiani Lavino, presidente da entidade.

Em Londres

O enfermeiro e professor Luciano Rodrigues levou o nome do Unesc e do Brasil para Londres, onde participou da 5th International Conference on Future of Preventive Medicine and Public Health. Sua inovadora pesquisa de doutorado, intitulada “Avaliação da Relação do Estresse Ocupacional com Marcadores de Estresse Oxidativo e Inflamação em Profissionais de Unidades de Terapia Intensiva", foi desenvolvida com profissionais de saúde do Hospital São José e de outras instituições de Colatina. O reconhecimento foi tanto que uma empresa canadense o convidou para compartilhar seus conhecimentos durante o evento. E as conquistas não pararam por aí. A organização do congresso destacou a relevância de seu estudo, concedendo-lhe uma certificação de reconhecimento pelo impacto do material.

Off-road

José Braz Neto e Juliana Braz convidam para o lançamento do Tank 300 neste sábado (05) na GW Lider Vitória. O modelo híbrido une robustez para desafios off-road e requinte dos SUVs premium, com acabamento refinado, tecnologias de assistência à condução e conectividade. Os clientes poderão fazer test drive no lançamento da GWM das 10 às 14 horas.

Família e arte

Lucas Eller, Maria Rampinelli e Marcus Vinícius Motta estarão neste sábado (05), na Escola Monteiro para ministrar oficinas como parte da programação de mais uma edição da Festa da Família, que há anos mobiliza a comunidade escolar. A relação entre música e ioga, a arte da pintura em aquarela e as possibilidades “mágicas” da Química serão os temas abordados, respectivamente.

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