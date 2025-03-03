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Veja os benefícios dos sapatos para cachorros

Acessório pode ajudar a proteger as patas dos animais durante os passeios na rua
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 03 de Março de 2025 às 07:30

Os sapatos ajudam a proteger as patas dos cachorros (Imagem: otsphoto | Shutterstock)
Os sapatos ajudam a proteger as patas dos cachorros Crédito: Imagem: otsphoto | Shutterstock
Charmosos e fofos, os sapatos para cachorros também são itens importantes para a saúde dos pets . Eles ajudam a evitar o acúmulo de sujeira nos pelos das patas e protegem contra o excesso de calor em asfaltos e pisos cimentados, evitando queimaduras.
“Os sapatinhos desenvolvidos para cães possuem solados antiderrapantes, que impedem o animal de escorregar em superfícies lisas”, explica a médica-veterinária Ivana Carvalho. No caso de animais idosos com problemas de equilíbrio, a profissional explica que eles podem se beneficiar da ação antiderrapante, conseguindo mais estabilidade na locomoção.

Proteção contra sujeiras nas ruas

Em regiões altamente urbanizadas, é comum que os pavimentos acumulem resíduos diversos, como poeira, óleos de combustíveis e partículas liberadas pelo desgaste de pneus. Esses resíduos podem se fixar nas patinhas dos cães durante os passeios, tornando-se uma fonte de contaminação.
Como os cachorros têm o hábito natural de se lamber para se limpar, acabam ingerindo essas substâncias, o que pode representar riscos à saúde ao longo do tempo. A exposição contínua a esses elementos pode levar a problemas digestivos, intoxicações ou até mesmo complicações mais sérias. Por isso, o uso dos sapatos pode ser uma vantagem para proteger os animais.
Os sapatos devem ser utilizados somente durante os passeios fora de casa (Imagem: ratikorn niyamajan | Shutterstock)
Os sapatos devem ser utilizados somente durante os passeios fora de casa Crédito: Imagem: ratikorn niyamajan | Shutterstock

Utilize os sapatos somente quando necessário

A veterinária Ivana Carvalho alerta para o uso contínuo dos sapatinhos por períodos prolongados, pois podem impedir o desgaste natural das unhas, deixar a pele das patas excessivamente finas e com umidade entre os dedos, favorecendo a proliferação de fungos.
“Os cães transpiram através da pele das patas e utilizam o contato com superfícies frias para manter um controle interno de temperatura. Portanto, isolar completamente as patinhas por períodos longos pode ser prejudicial para a saúde dos cãezinhos”, explica.
Por isso, mantenha o cachorro com sapato somente durante as atividades de passeio . Em casa, o animal deve permanecer com as patas livres.

Deixe as patas confortáveis

É importante que o tutor saiba o tamanho da pata do cachorro, pois cada sapato possui um formato que varia conforme o porte do animal. “Estão disponíveis os tamanhos PP, P, M, G, GG. Como diferentes raças possuem diversidade no comprimento das patinhas, é necessário experimentar o sapatinho e verificar se o modelo não causa restrição de movimentos nas articulações”, finaliza a veterinária Ivana Carvalho.

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