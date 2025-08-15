Astrologia

Horóscopo semanal: previsão dos signos de 18 a 24 de agosto de 2025

Astróloga revela o que os astros reservam para cada nativo nos próximos dias

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 07:30

A semana pedirá flexibilidade, coragem e cuidado com os impulsos Crédito: Imagem: Enfeel Creative | Shutterstock

Nesta semana, o Sol deixará o signo de Leão e entrará no de Virgem. Além disso, o Astro-Rei fará quadratura com Urano. Esses movimentos indicarão imprevistos, o que provocará desconfortos ou rupturas. Logo, será necessário exercer a flexibilidade.

Mercúrio em Leão entrará em conjunção com a Lua no meio da semana, permitindo que as conversas se tornem mais sinceras. No entanto, o planeta também fará oposição a Mercúrio, sugerindo revelações ou confrontos verbais carregados de intensidade.

Por sua vez, Vênus em Câncer fará oposição a Plutão , indicando tensões e crises nos relacionamentos. Questões relacionadas ao controle, ciúme ou transformações emocionais poderão vir à tona, exigindo muita coragem.

Além disso, Marte em Libra estará em oposição a Saturno e Netuno, trazendo possíveis dificuldades para agir com clareza, bem como uma sensação de bloqueio. Nesse cenário, será preciso evitar decisões impulsivas e buscar se ajustar às limitações.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada um.

Áries

Os nativos de Áries enfrentarão algumas mudanças ao longo semana Crédito: Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock

Nesta semana, haverá a necessidade de alterar a rotina ou determinados ambientes. Por outro lado, as mudanças poderão gerar desconfortos ou tensões. Logo, acalme os ânimos e evite decisões impulsivas.

Nos relacionamentos e parcerias, nem tudo estará sob o seu controle — busque aceitar isso para manter a harmonia. Ainda nesse setor, a busca por conexões profundas revelará conflitos ocultos ou expectativas mal resolvidas. Nesse caso, o diálogo será o seu melhor aliado. Por fim, ainda neste período, surgirão ideias criativas, mas você precisará lidar com críticas.

Touro

O trabalho e os assuntos familiares pedirão flexibilidade para os nativos de Touro Crédito: Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock

Você se envolverá bastante com os assuntos familiares e com certas lembranças. Neste período, conflitos poderão surgir, especialmente em conversas que tragam à tona sentimentos antes não expressados. Isso provocará tensões e pedirá muita flexibilidade e escuta.

No setor profissional, o ritmo ficará bastante intenso. Logo, procure agir com estratégia, cuidando do bem-estar e evitando assumir mais responsabilidades do que conseguirá cumprir. Esta será uma semana favorável para transformar os hábitos e padrões que já não servem.

Gêmeos

A atenção dos nativos de Gêmeos estará voltada para a família e relacionamentos amorosos Crédito: Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock

Assuntos ligados à família ou ao passado trarão surpresas, exigindo uma nova forma de lidar com o cotidiano. Ademais, emoções intensas possivelmente surgirão em conversas profundas. Como resultado dessas energias, você tenderá a estar mais sensível e reflexivo(a), o que poderá gerar tanto clareza quanto tensão. Procure, nesse contexto, ter cuidado com as reações impulsivas ao se sentir pressionado(a) emocionalmente.

No campo afetivo, haverá conexões intensas. No entanto, também existirá a possibilidade de desafios ligados ao excesso de expectativas e aos limites do outro. Nesse cenário, o ideal será que busque leveza nas trocas, mas sem fugir dos assuntos importantes.

Câncer

A mente dos nativos de Câncer estará bem agitada nesta semana Crédito: Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock

A sua mente estará bastante afiada e cheia de ideias, o que levará a conversas profundas. Entretanto, você deverá ter cuidado com as reações impulsivas na comunicação, pois elas poderão acarretar mal-entendidos. Ademais, possivelmente ocorrerão mudanças na rotina, em deslocamentos ou na forma como se expressa, o que provocará tensão, mas também abrirá espaço para novos ares.

Nas finanças e nos valores pessoais, haverá a possibilidade de desafios que exigirão que tenha mais consciência sobre como investe as energias e os recursos. Já no ambiente familiar, será possível que ocorram conflitos devido às diferenças de visão ou responsabilidades mal distribuídas.

Leão

Os nativos de Leão sentirão a necessidade de provar o próprio valor Crédito: Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock

Você desejará afirmar o seu valor, tanto no aspecto material quanto pessoal. Contudo, ocorrerão mudanças desafiadoras, o que exigirá flexibilidade. Também será possível que assuntos financeiros ou ligados à autoestima peçam decisões mais conscientes.

Ademais, emoções profundas poderão ressurgir por meio das interações cotidianas. Nesse cenário, procure tomar cuidado com as reações impulsivas, evitando confrontos diretos e buscando clareza antes de tirar conclusões precipitadas. Por fim, haverá certa cobrança em relação a tarefas diárias e responsabilidades acumuladas, o que o(a) deixará sobrecarregado(a).

Virgem

A semana será favorável para os nativos de Virgem realizarem revisões Crédito: Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock

A propensão será que você se sinta bem inquieto(a) e desafiado(a) a romper com padrões antigos. Ocorrerão, ainda, mudanças na forma como se vê e é visto(a) pelo mundo. Por outro lado, essa empolgação poderá esbarrar em resistências externas ou conflitos internos.

Diante desses cenários, procure deixar para trás o que não serve mais. Ao mesmo tempo, tome cuidado com as reações impulsivas. Em resumo, o período favorecerá as revisões e demandará, também, atenção às questões materiais, pedindo que evite decisões precipitadas.

Libra

Os nativos de Libra poderão se deparar com surpresas nos círculos sociais Crédito: Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock

Nesta semana, a tendência será que receba um chamado para se recolher e observar o seu interior. Ao longo do processo, emoções profundas poderão surgir, assim como uma tensão entre o desejo de agir e a sensação de que algo invisível o(a) segura. Em relação a isso, procure confiar no tempo das coisas.

No campo social, as relações com amigos e grupos possivelmente trarão surpresas, testando seus limites emocionais e a lealdade. Nesse cenário, opte por se afastar dos dramas alheios e preservar a própria energia. Busque também evitar confrontos diretos, sobretudo se sentir que há algo mal resolvido.

Escorpião

As emoções dos nativos de Escorpião terão grande influência sobre eles nesta semana Crédito: Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock

Você poderá se sentir inquieto(a) em relação ao futuro, especialmente em questões voltadas aos projetos e à sua posição no mundo. Inclusive, ocorrerão mudanças no trabalho . Isso abalará as estruturas que pareciam estáveis, assim como pedirá que repense os relacionamentos com os superiores e o que real-mente deseja construir.

Ainda nesta semana, as emoções que tenta esconder o(a) influenciarão mais do que imagina. Este será um período favorável para compreender que alguns processos precisam amadurecer primeiro em seu interior.

Sagitário

Os nativos de Sagitário se envolverão bastante com o setor profissional Crédito: Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock

Você tenderá a dedicar bastante atenção às metas profissionais. Apesar disso, mudanças inesperadas poderão desestabilizar os planos que pareciam certos. Ainda nesta fase, questões ligadas a crenças, estudos ou viagens possivelmente enfrentarão algumas crises, o que pedirá que revise padrões antigos e abra espaço para novas perspectivas.

Também será preciso evitar disputas de poder e lidar com desafios ao tentar conciliar aquilo em que acredita com o que o mundo exige. Nas relações sociais, tensões apontarão a necessidade de escolher melhor com quem você compartilha as ideias e os sonhos.

Capricórnio

Os nativos de Capricórnio tenderão a se envolver em assuntos relacionados à transformação e à confiança Crédito: Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock

Você tenderá a se envolver em assuntos ligados à transformação e confiança. Nesse cenário, deverá olhar mais a fundo para o que realmente lhe sustenta. Ainda neste período, haverá um impulso para romper com antigas certezas.

Ademais, será possível que situações que envolvam intimidade, poder ou finanças compartilhadas exijam mais transparência e coragem. No campo profissional , poderá se sentir dividido(a) entre as ações ambiciosas e as limitações internas ou externas. Diante desse cenário, observe antes de agir e evite apressar os resultados.

Aquário

A semana será favorável para os nativos de Aquário realizarem transformações internas Crédito: Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock

A propensão será que dedique mais atenção aos relacionamentos. Nesse cenário, poderá se deparar com tensões que estavam ocultas ou com a necessidade de renegociar acordos. Também haverá a possibilidade de revelações no setor afetivo, o que mudará a forma como enxerga algumas parcerias.

Ainda nesta semana, você receberá um chamado para repensar crenças ou caminhos que pareciam certos. No processo, evite embates diretos e procure entender os motivos por trás de cada reação. De modo geral, esta semana favorecerá as transformações internas.

Peixes

Os nativos de Peixes deverão tomar cuidado para não sobrecarregar o corpo e a mente Crédito: Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock

Você se envolverá bastante com os relacionamentos . Inclusive, parcerias profissionais ou afetivas poderão apresentar desequilíbrios, o que exigirá ajustes ou encerramentos. Na rotina, o ritmo possivelmente se intensificará, sobretudo se as responsabilidades diárias se misturarem às demandas emocionais. Logo, tome cuidado para não sobrecarregar o corpo e a mente tentando controlar tudo. Por fim, desafios ligados à confiança tenderão a surgir. Diante disso, será importante evitar reações impulsivas e olhar com carinho para dentro de si.