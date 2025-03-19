Veja os benefícios da ração e da alimentação natural para pets

A alimentação ideal para os animais de estimação tem sido uma preocupação constante para os tutores Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

Nos últimos tempos, muitos tutores têm se preocupado cada vez mais com a alimentação de seus animais de estimação, buscando opções mais saudáveis. No entanto, ao considerar a transição da ração comercial para a alimentação natural, é fundamental que a dieta seja cuidadosamente planejada e acompanhada por um veterinário, para garantir que os animais recebam todos os nutrientes essenciais, evitando deficiências ou desequilíbrios nutricionais.

Benefícios da ração

A ração comercial ainda é a opção mais popular entre os tutores, por sua praticidade e equilíbrio nutricional. Disponível em versões econômicas, premium e superpremium, são formuladas para atender às necessidades nutricionais dos pets em diferentes fases da vida, ajudando a manter a saúde dos cães e gatos a longo prazo.

“As rações de qualidade oferecem todos os nutrientes essenciais, além de apresentarem fórmulas específicas para diferentes comorbidades, como obesidade, doenças renais e problemas digestivos”, explica a Dra. Mariana Miranda, professora do curso de Medicina Veterinária da Faculdade Anhanguera.

No entanto, é importante que os tutores fiquem atentos à composição da ração, evitando aquisição de produtos a granel, isto é, fora da embalagem original, bem como rações com subprodutos de baixa qualidade que reduzem o aproveitamento dos nutrientes pelos animais.

A alimentação natural deve ser planejada com a ajuda de um médico-veterinário Crédito: Imagem: Monika Wisniewska | Shutterstock

Benefícios da alimentação natural

A alimentação natural tem ganhado espaço entre aqueles que buscam uma alternativa mais personalizada e com a possibilidade de conhecer cada ingrediente que irá oferecer ao seu pet . Essa dieta consiste na preparação caseira de refeições balanceadas , compostas por proteínas, carboidratos, gorduras saudáveis e vegetais, além da inclusão de micronutrientes adequados para cada animal.

“Quando bem planejada, a alimentação natural pode trazer benefícios, como maior digestibilidade, melhora na pelagem e, inclusive, auxiliar casos de pacientes com mais de uma doença, em que não há alimentos comerciais disponíveis para essas situações”, destaca a Dra. Mariana Miranda.

No entanto, ela alerta que esse tipo de alimentação deve ser feito sob orientação de um médico-veterinário, pois uma dieta inadequada pode levar a deficiências e excessos de nutrientes, causando problemas de saúde.

Escolhendo o melhor alimento

A professora explica que a escolha da alimentação do animal deve considerar fatores como idade, porte, nível de atividade e possíveis condições de saúde. Além disso, independentemente da opção escolhida, qualquer mudança alimentar deve ser feita de forma gradual para evitar problemas gastrointestinais.