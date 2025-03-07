7 alimentos que ajudam na limpeza dos dentes do cachorro 

Alguns alimentos ajudam a manter a saúde bucal dos cães Crédito: Imagem: Ellina Balioz | Shutterstock

O cuidado com a saúde bucal dos cães é essencial para garantir qualidade de vida e bem-estar. Problemas como acúmulo de tártaro, inflamação nas gengivas e mau hálito podem ser sinais de que algo não vai bem com os dentes do animal.

Se não forem tratados, esses problemas podem evoluir para complicações mais graves, como infecções e até mesmo a perda dos dentes. Por isso, é fundamental adotar hábitos como a escovação regular e visitas ao veterinário para avaliação da boca.

Além dessas medidas, a alimentação também pode desempenhar um papel importante na limpeza dos dentes do cachorro. Alguns alimentos possuem textura e propriedades que auxiliam na remoção da placa bacteriana, reduzindo o risco de acúmulo de tártaro e mantendo as gengivas mais saudáveis. Ademais, estimulam a mastigação e aumentam a produção de saliva, que tem ação antibacteriana natural. Veja a seguir!

1. Cenoura

A cenoura crua é um dos melhores alimentos naturais para auxiliar na limpeza dos dentes dos cães. Sua textura firme e crocante estimula a mastigação, funcionando como uma espécie de “escova” natural que ajuda a remover resíduos de comida e placa bacteriana. Além disso, é rica em vitamina A, que contribui para a saúde das gengivas e do sistema imunológico. Esse alimento pode ser oferecido como um petisco saudável, cortado em pedaços grandes para o cão precisar mastigar bem antes de engolir.

2. Maçã

A maçã é uma excelente opção para refrescar o hálito do cachorro e ajudar na limpeza dos dentes. Sua textura fibrosa auxilia na remoção de resíduos alimentares e do tártaro acumulado. Além disso, a fruta contém antioxidantes e vitamina C, que fortalecem as gengivas e contribuem para a saúde bucal geral. Para oferecer ao seu cão, basta cortar em fatias e retirar as sementes e o miolo, pois podem ser tóxicos para os pets .

3. Aipo (salsão)

O aipo tem fibras longas e resistentes que ajudam a “varrer” os dentes dos cães enquanto eles mastigam. Além disso, sua mastigação estimula a produção de saliva, que possui enzimas naturais com ação antibacteriana. Esse vegetal também contém propriedades anti-inflamatórias que podem beneficiar as gengivas. O aipo pode ser oferecido cru, cortado em pedaços adequados ao porte do cão, para evitar engasgos.

A abóbora ajuda a remover o excesso de sujeira dos dentes durante a mastigação Crédito: Imagem: Nungning20 | Shutterstock

4. Abóbora

A abóbora é uma opção nutritiva que pode auxiliar na higiene bucal dos cães. Sua textura macia, mas fibrosa, ajuda a remover o excesso de sujeira dos dentes durante a mastigação. Além disso, é rica em vitamina A, que fortalece as gengivas e melhora a imunidade do animal . Para oferecer, cozinhe a abóbora sem temperos e sirva em pedaços ou misturada à ração.

5. Brócolis

O brócolis é um alimento que pode atuar na limpeza mecânica dos dentes dos cães devido à sua textura firme e fibrosa. Ele também contém compostos antioxidantes e vitamina C, que ajudam na saúde das gengivas. Para oferecer ao seu cachorro, prefira pequenos floretes de brócolis crus ou levemente cozidos, sempre em quantidades moderadas para evitar desconfortos digestivos.

6. Pepino

O pepino é um vegetal leve e crocante que auxilia na remoção de resíduos dos dentes e no combate ao mau hálito dos cães. Além disso, é uma excelente opção de petisco hidratante, pois contém grande quantidade de água. Para oferecer, corte o pepino em fatias finas ou cubos pequenos e sirva ao seu cachorro como um agrado refrescante.

7. Melancia