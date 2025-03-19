6 texturas que os gatos não gostam 

Texturas que causam desconforto nos gatos devem ser evitadas sempre que possível Crédito: Imagem: PHOTOCREO Michal Bednarek | Shutterstock

Os gatos são extremamente sensíveis ao toque e têm preferências muito particulares quando se trata das superfícies com as quais interagem. Enquanto algumas texturas os atraem, como os arranhadores de sisal ou tecidos macios para descanso, outras causam desconforto e são evitadas sempre que possível.

Muitas dessas reações têm explicações instintivas e comportamentais. Os felinos, por exemplo, preferem superfícies que proporcionem segurança e estabilidade ao caminhar ou repousar, e qualquer material que os faça escorregar ou que grude em suas patas tende a ser rejeitado. Além disso, texturas que imitam sensações perigosas na natureza, como solo instável ou objetos pegajosos, podem ser interpretadas como ameaças.

Abaixo, confira algumas texturas que os gatos não gostam!

1. Papel alumínio

O papel alumínio é amplamente conhecido por causar desconforto nos gatos. Sua superfície reflexiva e o som produzido ao ser amassado ou pisado são percebidos como ameaçadores pelos felinos. Além disso, a textura fria e lisa não oferece tração para suas patas, aumentando a sensação de insegurança. Por esses motivos, muitos tutores utilizam o papel alumínio como repelente em superfícies que desejam manter livres dos gatos.

2. Superfícies adesivas

Texturas pegajosas, como fitas adesivas, são extremamente incômodas para os gatos. Quando suas patas entram em contato com materiais colantes, eles sentem-se presos, o que gera ansiedade e desconforto. Essa sensação desagradável faz com que evitem áreas onde essas superfícies estão presentes. Alguns tutores utilizam fitas adesivas de dupla face em móveis ou bancadas para desencorajar a presença dos felinos nesses locais.

Os gatos preferem superfícies macias para arranhar e evitam tecidos ásperos e rugosos Crédito: Imagem: noreefly | Shutterstock

3. Tecidos ásperos

Gatos preferem superfícies macias para deitar e arranhar. Tecidos ásperos ou rugosos, como certos tipos de tapetes ou estofados, não são atraentes para eles. A textura irregular pode ser desconfortável para suas patas sensíveis , levando-os a evitar essas superfícies. Além disso, materiais ásperos podem prender suas garras, causando irritação ou até pequenos ferimentos.

4. Superfícies metálicas frias

Metais expostos, como bancadas de aço inoxidável ou pisos metálicos, são geralmente evitados pelos gatos. A sensação fria e a falta de aderência dessas superfícies não proporcionam o conforto que os felinos buscam. Além disso, o reflexo do metal pode ser perturbador para eles, contribuindo para a aversão a essas áreas.

5. Couro

O couro é um material que, embora resistente, não é particularmente atraente para os gatos. Sua superfície lisa e fria não oferece a textura ideal para arranhar ou deitar. Além disso, o couro pode ser facilmente danificado pelas garras dos felinos, o que pode levar os tutores a desencorajar os animais de se aproximarem desses móveis.

6. Areia grossa ou pedregulhos