Veja como cuidar da saúde e do bem-estar dos pets na primavera

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 18:38
Com a chegada da primavera, surgem dúvidas sobre como garantir o bem-estar dos pets. Para que a estação seja segura e agradável tanto para tutores quanto para os animais, é fundamental adotar alguns cuidados. Alimentação equilibrada, hidratação adequada e atenção a sinais que indiquem possíveis problemas devem fazer parte da rotina diária. Além disso, cada estação traz desafios específicos. Veja quais são os principais cuidados que os tutores devem ter!
Segundo a professora do curso de Medicina Veterinária da Faculdade Anhanguera, Flávia Paiffer, os principais problemas de saúde em pets durante a primavera são as alergias sazonais, provocadas por pólen, poeira e ácaros, que favorecem crises respiratórias, dermatites e otites.
A veterinária Flávia Paiffer afirma que, durante a primavera, o calor e a umidade aumentam a presença de pulgas, carrapatos e outros parasitas, além de favorecer a leishmaniose. “A prevenção deve incluir o uso regular de antiparasitários indicados por veterinário, higienização do ambiente (lavagem das caminhas, tapetes e mantas) e controle do quintal ou jardim, já que larvas e ovos se acumulam em frestas e gramas”, orienta.
Segundo a veterinária, os sinais mais comuns de alergia sazonal na primavera incluem coceira, lambedura das patas, vermelhidão e descamação da pele, espirros, secreção ocular e otites recorrentes. “Em alguns casos, pode haver queda de pelo localizada e presença de lesões na pele”, adiciona.
Como reforça a docente Flávia Paiffer, a exposição a pólen, poeira e ácaros tende a aumentar nesta época. Para reduzir os impactos nos animais alérgicos, o tutor deve manter a casa limpa e bem arejada, realizando aspirações frequentes para diminuir poeira e ácaros, além de oferecer banhos regulares com shampoos dermatológicos indicados.
“Também é preciso evitar passeios em horários de maior concentração de pólen (início da manhã e fim da tarde). Em casos mais graves, pode ser necessário tratamento contínuo com orientação veterinária”, orienta a veterinária.
Durante a primavera, a veterinária declara que, normalmente, não é preciso mudar a dieta dos pets . “Apesar disso, devemos observar o aumento da atividade durante os passeios, sendo necessário ajustar a quantidade de ração para acompanhar o gasto energético. Suplementações só devem ser introduzidas quando houver necessidade e com acompanhamento do médico-veterinário para evitar excessos que podem ser prejudiciais”.
Ela ainda relata que, nessa estação, os cuidados com a hidratação dos pets precisam ser reforçados. “Água fresca deve estar sempre disponível e em locais de fácil acesso. Trocar a água várias vezes ao dia, usar bebedouros em diferentes pontos da casa e oferecer alimentos úmidos, como os sachês , especialmente para os gatos, que tendem a beber menos água”, recomenda.
Na hora dos passeios, Flávia Paiffer salienta que os tutores devem evitar os horários de calor intenso, usar protetor solar específico para pets em áreas sensíveis e expostas, como focinho e orelhas, verificar a temperatura do asfalto para não queimar as patas e inspecionar o corpo do animal após o passeio para detectar parasitas ou irritações na pele.
Além disso, de acordo com a docente, é essencial estar atento a possíveis otites e dermatites causadas por fatores ambientais da estação. “Na pele, identificamos o aumento da coceira, vermelhidão, descamação, feridas e mau cheiro. Nas orelhas, observamos os meneios de cabeça, que é quando o pet balança muito a cabeça, coça a região, apresenta secreção e/ou odor desagradável. Esses sinais indicam a necessidade de avaliação veterinária”, alerta.
Para os animais com pelagem longa, a veterinária comenta que a tosa pode ajudar no conforto térmico. “Mas devemos tomar cuidado com a tosa de forma radical, pois os pelos também protegem contra o sol e insetos. Escovações frequentes ajudam a remover os pelos mortos, facilitando a ventilação natural da pele e evitando nós que podem acumular sujidades e umidade”.
Além dessas orientações, Flávia Paiffer acrescenta que é fundamental manter a vacinação e vermifugação em dia e utilizar antiparasitários regularmente conforme orientação do veterinário. “O tutor ainda deve garantir sombra, água fresca e ambiente ventilado, escovar os pelos com frequência, higienizar caminhas e brinquedos, observar mudanças no comportamento e procurar o veterinário diante de qualquer sinal de desconforto”, lista.
Como observado pela médica-veterinária, a primavera reforça a importância de pensar no bem-estar animal de forma integral, incluindo saúde física, prevenção de doenças e qualidade de vida. “Nós, veterinários e tutores, somos responsáveis por proporcionar segurança e conforto aos pets , para que eles possam aproveitar essa estação de maneira saudável. O cuidado preventivo é sempre o melhor caminho”, finaliza a professora.
Por Bianca Lodi Rieg
