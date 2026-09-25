Vai escolher o nome do cachorro? Veja opções bíblicas e seus significados 

Adão é apresentado no livro de Gênesis como o primeiro homem criado por Deus e vive inicialmente no Jardim do Éden ao lado de Eva. Por estar ligado ao começo da humanidade na narrativa bíblica, seu nome pode transmitir uma ideia de origem e início. Curto e fácil de pronunciar, pode ser uma escolha interessante para o primeiro cachorro da família ou para aquele pet que marca o começo de uma nova fase na vida do tutor.