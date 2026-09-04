Seu pet está ansioso? Veja cuidados para tornar a rotina de cães e gatos mais tranquila

Brincar, passear, fazer carinho ou simplesmente permanecer próximo ao animal são formas de interação que podem fortalecer o vínculo com os tutores. O mais importante é respeitar as preferências e os limites do pet . No caso de animais que demonstram medo ou ansiedade, não é recomendável obrigá-los a receber carinho ou interagir. O ideal é permitir que eles se aproximem no próprio ritmo.