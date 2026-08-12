Saga Crepúsculo: veja 10 nomes para cachorro inspirados nos personagens 

Escolher o nome de um cachorro é um momento especial e cheio de significado. As possibilidades são praticamente infinitas.Para os fãs da Saga Crepúsculo, essa pode ser uma excelente fonte de inspiração. Baseada nos livros da escritoraStephenieMeyer, a franquia acompanha a história de amor entre a jovemBellaSwan e o vampiro Edward Cullen, enquanto apresenta um universo repleto de vampiros, lobisomens e personagens inesquecíveis. Com personalidades variadas, muitos deles possuem características que combinam perfeitamente com cães de diferentes portes, temperamentos e estilos. Confira!