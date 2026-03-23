Rede Gazeta debate bem-estar animal e promove vacinação gratuita em Vitória

Publicado em 23 de março de 2026 às 15:45
A discussão sobre bem-estar animal ganha espaço na agenda pública capixaba com a realização do Diálogos: Bem-Estar Animal, evento promovido pela Rede Gazeta na quinta-feira (26). Com horário de início marcado para às 9h, o evento é aberto ao público. No mesmo dia também haverá vacinação gratuita para pets, a partir das 10h, no estacionamento do antigo parque gráfico da Rede Gazeta.
A proposta é promover um debate qualificado e propositivo sobre o papel do poder público e da sociedade na construção de cidades mais acolhedoras para os animais, ampliando a compreensão de que o tema está diretamente ligado à saúde pública, à cidadania e à qualidade de vida.
Com mediação da jornalista Cláudia Gregório, o painel contará com nomes importantes para a pauta como Felipe Rigoni, secretário de Meio Ambiente do Espírito Santo, Janete de Sá, deputada estadual e presidente da Comissão de Proteção e Bem-Estar Animal e Leandro Piquet, delegado do Núcleo de Proteção aos Animais da Polícia Civil do Espírito Santo.
Entre os principais pontos em pauta estão:
Mais do que um espaço de debate institucional, o evento busca gerar encaminhamentos práticos e estimular a construção coletiva de soluções, aproximando o tema da realidade das famílias capixabas.
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia do evento pela plataforma Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/dialogos-bem-estar-animal--politicas-publicas-convivenci a-e-responsabilidade-coletiva/3346644
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