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Rede Gazeta debate bem-estar animal e promove vacinação gratuita em Vitória

Evento reúne especialistas e autoridades e oferece vacinação para pets, reforçando a importância da proteção animal e da saúde pública no estado

Redação de A Gazeta

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Publicado em 23 de março de 2026 às 15:45

A vacinação contra a raiva é fundamental para garantir a segurança dos animais (Imagem: FamVeld | Shutterstock)
A vacinação contra a raiva é fundamental para garantir a segurança dos animais  Crédito: Imagem: FamVeld | Shutterstock

A discussão sobre bem-estar animal ganha espaço na agenda pública capixaba com a realização do Diálogos: Bem-Estar Animal, evento promovido pela Rede Gazeta na quinta-feira (26). Com horário de início marcado para às 9h, o evento é aberto ao público. No mesmo dia também haverá vacinação gratuita para pets, a partir das 10h, no estacionamento do antigo parque gráfico da Rede Gazeta.

A proposta é promover um debate qualificado e propositivo sobre o papel do poder público e da sociedade na construção de cidades mais acolhedoras para os animais, ampliando a compreensão de que o tema está diretamente ligado à saúde pública, à cidadania e à qualidade de vida.

Com mediação da jornalista Cláudia Gregório, o painel contará com nomes importantes para a pauta como Felipe Rigoni, secretário de Meio Ambiente do Espírito Santo, Janete de Sá, deputada estadual e presidente da Comissão de Proteção e Bem-Estar Animal e Leandro Piquet, delegado do Núcleo de Proteção aos Animais da Polícia Civil do Espírito Santo.

Rede Gazeta debate bem-estar animal e políticas públicas no ES
Rede Gazeta debate bem-estar animal e políticas públicas no ES Crédito: Rede Gazeta

Entre os principais pontos em pauta estão:

  • Políticas públicas de proteção e acolhimento animal; 
  • Estratégias de controle de zoonoses e seus impactos no equilíbrio ambiental; 
  • A responsabilidade compartilhada entre poder público e sociedade; 
  • Desafios da convivência com pets em ambientes urbanos; 
  • Combate ao preconceito e incentivo à guarda responsável.

Mais do que um espaço de debate institucional, o evento busca gerar encaminhamentos práticos e estimular a construção coletiva de soluções, aproximando o tema da realidade das famílias capixabas.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia do evento pela plataforma Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/dialogos-bem-estar-animal--politicas-publicas-convivenci a-e-responsabilidade-coletiva/3346644

Serviço

  • Evento: Diálogos: Bem-Estar Animal
  • Data: 26 de março
  • Horário: 9h
  • Vacinação: 10h
  • Inscrições: Gratuitas via Sympla

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