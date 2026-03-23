Diálogos

Rede Gazeta debate bem-estar animal e promove vacinação gratuita em Vitória

Evento reúne especialistas e autoridades e oferece vacinação para pets, reforçando a importância da proteção animal e da saúde pública no estado

Publicado em 23 de março de 2026 às 15:45

A vacinação contra a raiva é fundamental para garantir a segurança dos animais Crédito: Imagem: FamVeld | Shutterstock

A discussão sobre bem-estar animal ganha espaço na agenda pública capixaba com a realização do Diálogos: Bem-Estar Animal, evento promovido pela Rede Gazeta na quinta-feira (26). Com horário de início marcado para às 9h, o evento é aberto ao público. No mesmo dia também haverá vacinação gratuita para pets, a partir das 10h, no estacionamento do antigo parque gráfico da Rede Gazeta.

A proposta é promover um debate qualificado e propositivo sobre o papel do poder público e da sociedade na construção de cidades mais acolhedoras para os animais, ampliando a compreensão de que o tema está diretamente ligado à saúde pública, à cidadania e à qualidade de vida.

Com mediação da jornalista Cláudia Gregório, o painel contará com nomes importantes para a pauta como Felipe Rigoni, secretário de Meio Ambiente do Espírito Santo, Janete de Sá, deputada estadual e presidente da Comissão de Proteção e Bem-Estar Animal e Leandro Piquet, delegado do Núcleo de Proteção aos Animais da Polícia Civil do Espírito Santo.

Rede Gazeta debate bem-estar animal e políticas públicas no ES Crédito: Rede Gazeta

Entre os principais pontos em pauta estão:

Políticas públicas de proteção e acolhimento animal;

Estratégias de controle de zoonoses e seus impactos no equilíbrio ambiental;

A responsabilidade compartilhada entre poder público e sociedade;

Desafios da convivência com pets em ambientes urbanos;

Combate ao preconceito e incentivo à guarda responsável.

Mais do que um espaço de debate institucional, o evento busca gerar encaminhamentos práticos e estimular a construção coletiva de soluções, aproximando o tema da realidade das famílias capixabas.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia do evento pela plataforma Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/dialogos-bem-estar-animal--politicas-publicas-convivenci a-e-responsabilidade-coletiva/3346644

Serviço

Evento: Diálogos: Bem-Estar Animal

Diálogos: Bem-Estar Animal Data: 26 de março

26 de março Horário: 9h

Vacinação: 10h

Inscrições: Gratuitas via Sympla

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