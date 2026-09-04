Quati: conheça o parente do guaxinim que se destaca pelo focinho bastante flexível 

Uma das características mais marcantes do quati é o focinho alongado e bastante flexível. Essa estrutura ajuda o animal a investigar o solo, folhas caídas, troncos e outros locais em busca de alimento. O olfato também desempenha um papel importante nessa procura, permitindo encontrar pequenos animais e outros itens que nem sempre estão visíveis. Além disso, as patas dianteiras possuem garras fortes, que auxiliam a escavar e mexer em materiais no chão.