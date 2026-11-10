Por que os gatos não gostam de água? Entenda os principais motivos

Embora nem todos os gatos desenvolvam interesse pela água, é possível ajudá-los a tolerar melhor o contato por meio de experiências graduais e positivas. O primeiro passo é permitir que o animal conheça o ambiente onde o banho será realizado, inicialmente sem água. É possível utilizar brinquedos, petiscos e recompensas para criar associações agradáveis com o local. Posteriormente, pequenas quantidades de água podem ser apresentadas de maneira cuidadosa, sempre respeitando as reações do felino.