Por que a gata muda os filhotes de lugar? Veja como lidar com esse comportamento

Quando precisa transportar os filhotes, a gata costuma segurá-los delicadamente pela pele solta da região da nuca, utilizando a boca. Esse comportamento é natural e permite que a mãe movimente os recém-nascidos sem precisar utilizar as patas. Durante o transporte, muitos filhotes apresentam uma resposta reflexa que faz com que permaneçam mais imóveis, facilitando a movimentação. A mãe geralmente leva um filhote por vez e retorna para buscar os demais até reunir toda a ninhada no novo espaço.