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Cuidados

Pet: confira 15 coisas que todo tutor de gato faz

Veja que ter um felino em casa é garantia de momentos divertidos e cheios de surpresas
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 17 de Julho de 2023 às 15:05

Os gatos são animais de estimação especiais devido à sua natureza única e cativante. Sua independência e elegância combinam-se com uma personalidade carinhosa e misteriosa, criando uma conexão verdadeiramente especial com seus tutores. Inclusive, a relação entre o gato e o tutor é cheia de momentos engraçados, curiosos e repletos de amor. 
A seguir, confira algumas coisas que todo tutor de gato faz!
1. Falar com o gato em uma voz engraçada ou criar apelidos carinhosos para ele.
2. Tirar várias fotos do gato em poses fofas e compartilhá-las nas redes sociais. 
3. Cantar músicas inventadas sobre o gato enquanto o acaricia. 
4. Deixar a cama livre para o gato dormir confortavelmente enquanto você se acomoda em um pequeno espaço. 
5. Ficar horas assistindo vídeos engraçados de gatos na internet e rir alto, mesmo que já os tenha visto várias vezes.
6. Comprar vários brinquedos para o gato, mas ele preferir brincar com objetos aleatórios, como uma caixa de papelão vazia. 
7. Ficar hipnotizado pela cauda do gato e tentar descobrir o que se passa na mente felina.
8. Tentar imitar os movimentos graciosos do gato, mas acabar parecendo desajeitado. 
Imagem Edicase Brasil
A relação entre gato e tutor é repleta de amor e momentos únicos Crédito: Evrymmnt | Shutterstock
9. Encontrar pelos do gato em lugares inesperados, como no café da manhã ou na roupa recém-lavada. 
10. Assistir TV com o gato e perceber que ele está mais interessado nas imagens do que você. 
11. Ter conversas com o gato e, até mesmo, esperar uma resposta dele.
12. Fazer uma dança ridícula para entreter seu gato e fazê-lo ronronar de felicidade.
13. Deixar de lado suas tarefas para assistir o gato brincar com uma simples bolinha de papel. 
14. Tentar ensinar ao gato truques, apenas para ele te olhar com uma expressão de desprezo. 
15. Achar que o gato é a criatura mais bonita e talentosa do mundo, mesmo quando ele está dormindo de forma estranha. 

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