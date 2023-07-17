Pet: confira 15 coisas que todo tutor de gato faz

Os gatos são animais de estimação especiais devido à sua natureza única e cativante. Sua independência e elegância combinam-se com uma personalidade carinhosa e misteriosa, criando uma conexão verdadeiramente especial com seus tutores. Inclusive, a relação entre o gato e o tutor é cheia de momentos engraçados, curiosos e repletos de amor.
A seguir, confira algumas coisas que todo tutor de gato faz!
1. Falar com o gato em uma voz engraçada ou criar apelidos carinhosos para ele.
2. Tirar várias fotos do gato em poses fofas e compartilhá-las nas redes sociais.
3. Cantar músicas inventadas sobre o gato enquanto o acaricia.
4. Deixar a cama livre para o gato dormir confortavelmente enquanto você se acomoda em um pequeno espaço.
5. Ficar horas assistindo vídeos engraçados de gatos na internet e rir alto, mesmo que já os tenha visto várias vezes.
6. Comprar vários brinquedos para o gato, mas ele preferir brincar com objetos aleatórios, como uma caixa de papelão vazia.
7. Ficar hipnotizado pela cauda do gato e tentar descobrir o que se passa na mente felina.
8. Tentar imitar os movimentos graciosos do gato, mas acabar parecendo desajeitado.
9. Encontrar pelos do gato em lugares inesperados, como no café da manhã ou na roupa recém-lavada.
10. Assistir TV com o gato e perceber que ele está mais interessado nas imagens do que você.
11. Ter conversas com o gato e, até mesmo, esperar uma resposta dele.
12. Fazer uma dança ridícula para entreter seu gato e fazê-lo ronronar de felicidade.
13. Deixar de lado suas tarefas para assistir o gato brincar com uma simples bolinha de papel.
14. Tentar ensinar ao gato truques, apenas para ele te olhar com uma expressão de desprezo.
15. Achar que o gato é a criatura mais bonita e talentosa do mundo, mesmo quando ele está dormindo de forma estranha.