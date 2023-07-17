Pet: confira 15 coisas que todo tutor de gato faz

Os gatos são animais de estimação especiais devido à sua natureza única e cativante. Sua independência e elegância combinam-se com uma personalidade carinhosa e misteriosa, criando uma conexão verdadeiramente especial com seus tutores. Inclusive, a relação entre o gato e o tutor é cheia de momentos engraçados, curiosos e repletos de amor.

A seguir, confira algumas coisas que todo tutor de gato faz!

1. Falar com o gato em uma voz engraçada ou criar apelidos carinhosos para ele.

2. Tirar várias fotos do gato em poses fofas e compartilhá-las nas redes sociais.

3. Cantar músicas inventadas sobre o gato enquanto o acaricia.

4. Deixar a cama livre para o gato dormir confortavelmente enquanto você se acomoda em um pequeno espaço.

5. Ficar horas assistindo vídeos engraçados de gatos na internet e rir alto, mesmo que já os tenha visto várias vezes.

6. Comprar vários brinquedos para o gato, mas ele preferir brincar com objetos aleatórios, como uma caixa de papelão vazia.

7. Ficar hipnotizado pela cauda do gato e tentar descobrir o que se passa na mente felina.

8. Tentar imitar os movimentos graciosos do gato, mas acabar parecendo desajeitado.

A relação entre gato e tutor é repleta de amor e momentos únicos Crédito: Evrymmnt | Shutterstock

9. Encontrar pelos do gato em lugares inesperados, como no café da manhã ou na roupa recém-lavada.

10. Assistir TV com o gato e perceber que ele está mais interessado nas imagens do que você.

11. Ter conversas com o gato e, até mesmo, esperar uma resposta dele.

12. Fazer uma dança ridícula para entreter seu gato e fazê-lo ronronar de felicidade.

13. Deixar de lado suas tarefas para assistir o gato brincar com uma simples bolinha de papel.

14. Tentar ensinar ao gato truques, apenas para ele te olhar com uma expressão de desprezo.