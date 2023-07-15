Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Pet
  • Descubra por que cães e gatos rodam antes de se deitar
Pets

Descubra por que cães e gatos rodam antes de se deitar

Hábito é uma herança ancestral que está relacionada à busca de segurança, conforto e marcação territorial
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 15 de Julho de 2023 às 10:35

É comum observarmos que muitos cães e gatos, antes de se deitar para descansar, rodam algumas vezes. Embora possa parecer um comportamento curioso, isso tem raízes profundas nos instintos e comportamentos ancestrais desses animais de estimação.
Tanto os cachorros quanto os gatos são descendentes de predadores selvagens. Logo, esse comportamento de girar antes de deitar-se está relacionado à preparação do local em que dormirão, que era crucial para garantir sua segurança e conforto.
Ao rodar, os pets fazem uma espécie de “reformulação” do espaço, pressionando o solo, ajustando as folhas ou cobertores, e explorando o ambiente ao seu redor para se certificar de que não há ameaças imediatas ou obstáculos que possam incomodá-los durante o sono.

Senso de pertencimento e de marcação territorial

Esse comportamento também está relacionado à necessidade de estabelecer um senso de pertencimento e de marcação territorial. Ao girar antes de se deitar, os animais liberam feromônios nas superfícies do local, deixando seu cheiro e marcando-o como seu espaço pessoal. Isso proporciona uma sensação de segurança e familiaridade, além de ajudar a comunicar aos outros animais que aquele lugar já está ocupado.
Rodar antes de se deitar também pode ter relação com a temperatura corporal
Rodar antes de se deitar também pode ter relação com a temperatura corporal Crédito: Shutterstock

Mais conforto para o animal

Além dessas razões instintivas, o ato de rodar também pode ter uma relação com a temperatura corporal. Ao pressionar o solo ou o material de descanso, os cães e gatos podem encontrar uma posição mais confortável e adequada para regular sua temperatura corporal. Isso ocorre porque, ao girar, eles estão criando um pequeno ninho que ajuda a manter o calor do corpo durante o descanso.

Não é um padrão para todos os pets

Embora seja um comportamento natural e enraizado nos instintos dos cachorros e gatos, é importante ressaltar que nem todos os animais seguem esse padrão. Alguns simplesmente se deitam sem dar voltas, e isso não significa que há algo de errado com eles. Cada animal tem sua própria personalidade e pode expressar comportamentos de forma diferente.

Veja Também

6 espécies que ajudam na limpeza do aquário

Clube de Shih-Tzu do ES realiza o 5º Aurraiá, aberto para cães de todas as raças

Veja os sinais da ansiedade de separação em cães

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Pets
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Renata Rasseli relata história de superação em entrevista no Caldeirão
Colunista de A Gazeta relata história de superação em entrevista no Caldeirão com Mion
Homem de 27 anos foi preso suspeito de tentativa de latrocínio em Guarapari
Assaltante é preso em Vila Velha após esfaquear e roubar vítima em Guarapari
Imagem de destaque
5 filmes baseados em livros que você precisa assistir

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados