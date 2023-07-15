Descubra por que cães e gatos rodam antes de se deitar

É comum observarmos que muitos cães e gatos, antes de se deitar para descansar, rodam algumas vezes. Embora possa parecer um comportamento curioso, isso tem raízes profundas nos instintos e comportamentos ancestrais desses animais de estimação.

Tanto os cachorros quanto os gatos são descendentes de predadores selvagens. Logo, esse comportamento de girar antes de deitar-se está relacionado à preparação do local em que dormirão, que era crucial para garantir sua segurança e conforto.

Ao rodar, os pets fazem uma espécie de “reformulação” do espaço, pressionando o solo, ajustando as folhas ou cobertores, e explorando o ambiente ao seu redor para se certificar de que não há ameaças imediatas ou obstáculos que possam incomodá-los durante o sono.

Senso de pertencimento e de marcação territorial

Esse comportamento também está relacionado à necessidade de estabelecer um senso de pertencimento e de marcação territorial. Ao girar antes de se deitar, os animais liberam feromônios nas superfícies do local, deixando seu cheiro e marcando-o como seu espaço pessoal. Isso proporciona uma sensação de segurança e familiaridade, além de ajudar a comunicar aos outros animais que aquele lugar já está ocupado.

Rodar antes de se deitar também pode ter relação com a temperatura corporal Crédito: Shutterstock

Mais conforto para o animal

Além dessas razões instintivas, o ato de rodar também pode ter uma relação com a temperatura corporal. Ao pressionar o solo ou o material de descanso, os cães e gatos podem encontrar uma posição mais confortável e adequada para regular sua temperatura corporal. Isso ocorre porque, ao girar, eles estão criando um pequeno ninho que ajuda a manter o calor do corpo durante o descanso.

Não é um padrão para todos os pets