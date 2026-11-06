Pastor do leste europeu: conheça a raça que impressiona pelo porte e pela inteligência 

A pelagem é outra característica marcante. De acordo com a CBKC, os pelos externos são retos, densos, de comprimento médio e moderadamente ásperos ao toque. A raça também apresenta um subpelo espesso e macio, que ajuda a proteger o animal das variações de temperatura. No pescoço, a pelagem é um pouco mais longa e volumosa, enquanto na cabeça, nas orelhas e na parte frontal das patas os pelos são mais curtos. Entre as colorações, estão preto sólido, cinza-claro com sela preta, preto com castanho e cinza-lobo.