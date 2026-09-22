Nem só de cenoura vive um coelho: 7 erros que parecem inofensivos, mas podem fazer mal ao animal 

Um dos equívocos mais conhecidos está relacionado à alimentação. Apesar da associação popular entre coelhos e cenouras , esse vegetal não deve ser a base da dieta, pois contém mais açúcar do que as verduras folhosas normalmente recomendadas e deve ser oferecido com moderação. Para coelhos adultos, o feno de gramíneas de boa qualidade deve estar disponível à vontade e representar a maior parte da alimentação, acompanhado de vegetais adequados e uma quantidade controlada de ração própria para a espécie, sempre recomendada por um médico-veterinário.