Muito além do vira-lata: conheça raças de cachorro com pelagem caramelo

O labrador retriever tem suas origens ligadas ao Canadá, especialmente à região de Terra-Nova, embora tenha sido desenvolvido como raça na Grã-Bretanha. É um cachorro de porte médio a grande, com corpo forte, cabeça larga e cauda grossa. Sua pelagem é curta, densa e resistente à água, podendo apresentar as cores preta, chocolate e amarela. Dentro da tonalidade amarela, existem variações que vão do creme-claro ao avermelhado, incluindo tons semelhantes ao caramelo. Quanto à personalidade, é conhecido por ser brincalhão, inteligente, sociável e bastante apegado à família.