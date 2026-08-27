Gatos também pedem carinho: 7 comportamentos que mostram que eles querem atenção

O famoso movimento de “ amassar pãozinho ” ocorre quando o gato alterna as patas dianteiras sobre uma superfície macia, que pode ser uma manta, uma almofada ou até o colo do tutor. Esse comportamento pode aparecer durante momentos de relaxamento e interação positiva, muitas vezes acompanhado de ronronados. Quando o pet faz isso sobre a pessoa e permanece acomodado, pode estar demonstrando conforto e disposição para manter a proximidade.