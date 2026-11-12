Gatos com orelhas incomuns: conheça felinos que podem ter elas dobradas ou curvadas

O elf cat é um felino de origem norte-americana, desenvolvido a partir do cruzamento entre o sphynx e o american curl. Seu nome, que significa elfo em inglês, faz referência às orelhas grandes e curvadas para trás, que lembram as representações dessas criaturas fantásticas. De porte médio, apresenta corpo musculoso, peito largo, cabeça de contornos arredondados e olhos expressivos. Assim como o sphynx, possui pouca ou nenhuma pelagem visível, podendo apresentar uma camada extremamente fina de pelos sobre a pele. Quanto ao comportamento, tende a ser carinhoso, inteligente, ativo e interessado na companhia humana.