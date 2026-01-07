Pet

Dose de fofura: 7 raças de cachorro pequenas e brancas

Delicados na aparência e cheios de personalidade, esses cães conquistam famílias ao redor do mundo

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 20:50

O universo canino reúne inúmeras raças, e algumas de pequeno porte e pelagem branca se destacam pela fofura Crédito: Imagem: Marharyta Manukha | Shutterstock

O universo canino é extremamente diverso e reúne raças desenvolvidas em diferentes países, com funções que vão da caça ao simples convívio familiar. Entre tanta diversidade, algumas chamam atenção logo no primeiro olhar, seja pelo porte pequeno, seja pela pelagem branca e elegante que transmite sensação de leveza e fofura. Além disso, essas raças costumam se adaptar bem a ambientes internos e apresentam comportamentos variados, atendendo a diferentes perfis de tutores.

A seguir, conheça alguns cães pequenos e brancos!

1. Maltês

O maltês é um cachorro afetuoso, sensível e extremamente ligado ao tutor Crédito: Imagem: otsphoto | Shutterstock

O maltês tem origem na região do Mediterrâneo e é considerado uma das raças de companhia mais antigas do mundo. Pequeno e leve, geralmente pesa até 4 kg e possui corpo compacto e proporcional. Sua principal marca é a pelagem longa, lisa e totalmente branca, que cresce continuamente e exige escovação frequente. É um cachorro afetuoso, sensível e extremamente ligado ao tutor, gostando de estar no colo ou por perto.

2. Bichon frisé

O bichon frisé é um cachorro alegre e brincalhão Crédito: Imagem: Michaela Holubova | Shutterstock

Originário da França e da Bélgica, o bichon frisé foi criado como cão de companhia e se tornou popular entre famílias nobres europeias. De porte pequeno, pesa entre 3 e 6 kg e apresenta corpo robusto e bem equilibrado. Sua pelagem branca é encaracolada, densa e macia, exigindo manutenção regular. É um cachorro alegre, brincalhão e muito sociável, que gosta de interação constante.

3. Spitz japonês

O spitz japonês é um cachorro alerta, inteligente e muito fiel ao tutor Crédito: Imagem: Lisjatina | Shutterstock

O spitz japonês foi desenvolvido no Japão a partir de cães do tipo spitz europeu. Pequeno, elegante e bem proporcionado, mede entre 30 e 38 cm de altura. Sua pelagem branca é longa, densa e forma uma espécie de gola ao redor do pescoço, conferindo aparência imponente. É um cachorro alerta, inteligente e muito fiel ao tutor. Costuma ser obediente, aprende comandos com facilidade e se adapta bem à rotina familiar.

4. West highland white terrier

O west highland white terrier tem um temperamento ativo e cria um forte vínculo com o tutor Crédito: Imagem: Olga Aniven | Shutterstock

Conhecido como westie, esse cachorro teve origem na Escócia e foi criado inicialmente para caça de pequenos animais. Possui porte pequeno, corpo forte e musculoso, pesando entre 7 e 10 kg. A pelagem branca é dupla, com fios mais rígidos por fora e macios por dentro. É confiante, independente e cheio de energia, além de curioso e corajoso. Apesar do temperamento ativo, é afetuoso com a família e cria forte vínculo com o tutor.

5. Coton de tulear

O coton de tulear é extremamente dócil e sociável Crédito: Imagem: BIGANDT.COM | Shutterstock

O coton de tulear surgiu em Madagascar e recebeu esse nome por causa da textura de sua pelagem, que lembra algodão. Pequeno e leve, tem corpo um pouco mais alongado e aparência delicada. A pelagem branca é longa, macia e densa, exigindo cuidados frequentes. É um cachorro extremamente dócil, sociável e alegre, conhecido por gostar de companhia o tempo todo.

6. Poodle toy

O poodle toy é uma das raças mais inteligentes do mundo Crédito: Imagem: Rin Seiko | Shutterstock

O poodle toy é a menor variação da raça poodle, associada à França e à Alemanha. Mede até 28 cm de altura e possui estrutura delicada. A pelagem branca é encaracolada, volumosa e não solta muitos pelos, o que agrada alguns tutores. É uma das raças mais inteligentes do mundo, aprendendo comandos com rapidez. Tem comportamento ativo, curioso e atento, além de gostar de desafios mentais, brincadeiras e estímulos frequentes.

7. Bichon bolonhês

O bichon bolonhês é apegado ao tutor e prefere ambientes tranquilos Crédito: Imagem: islavicek | Shutterstock

O bichon bolonhês tem origem na Itália e foi criado como cachorro de companhia para famílias nobres. De porte pequeno, pesa entre 2,5 e 4 kg e apresenta corpo compacto. Sua pelagem branca é longa, fofa e levemente ondulada. É um cachorro calmo, equilibrado e muito apegado ao tutor, preferindo ambientes tranquilos. Costuma ser silencioso e observador, adaptando-se bem à vida em apartamentos.