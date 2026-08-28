Do labrador ao terra-nova: você conhece os cães originários do Canadá?

Existem diversas raças de cachorro espalhadas pelo mundo, muitas delas desenvolvidas de acordo com as características geográficas, o clima e as necessidades das populações de cada região. O Canadá, por exemplo, está ligado à origem de cães que se tornaram conhecidos internacionalmente, como o labradorretrievere oterra-nova. Ao longo do tempo, esses animais exerceram diferentes funções, acompanhando pescadores, caçadores e famílias, além de auxiliarem no transporte e em atividades realizadas na água.