Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • Pet
  • Diários de um Vampiro: 10 nomes para cachorro inspirados na série
Pet

Diários de um Vampiro: 10 nomes para cachorro inspirados na série

Entre vampiros, bruxas, lobisomens e romances marcantes, a série pode render ideias cheias de personalidade para batizar um cão
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 22 de Julho de 2026 às 12:55

A série “Diários de um Vampiro” é uma ótima fonte de inspiração para nomes de cachorros (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)
A série “Diários de um Vampiro” é uma ótima fonte de inspiração para nomes de cachorros Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
Escolher o nome de um cachorro costuma ser um dos momentos mais especiais para os tutores. Afinal, acompanharáo pet por toda a vida e, muitas vezes, também reflete gostos, memórias afetivas e até a personalidade da família.Para os fãs de“Diários de um Vampiro”, a sérieaparece como uma fonte cheia de possibilidades.
Baseada nos livros de L. J. Smith, foi um dos grandes sucessos do gênero sobrenatural na TV e acompanhou os dramas, romances e mistérios vividos emMysticFalls, especialmente em torno de Elena Gilbert e dos irmãos Stefan e Damon Salvatore. Com personagens intensos, carismáticos e muito diferentes entre si, a produção conquistou fãs no mundo todo e até hoje segue entre as séries mais lembradas quando o assunto é vampiros, amizade, amor e reviravoltas sobrenaturais.
Para os tutores apaixonados por esse universo, vários nomes da trama podem combinar muito bem com cães de perfis variados.Veja!

1. Elena

Elena Gilbert é a protagonista de “Diários de um Vampiro” e uma das personagens mais marcantes da série. Inteligente, sensível, leal e determinada, ela vive no centro de muitos acontecimentos sobrenaturais em Mystic Falls, mas nunca perde o vínculo com as pessoas que ama. Esse nome combina especialmente com fêmeas dóceis , carinhosas e muito apegadas à família. 

2. Damon

Damon Salvatore é um dos personagens mais populares de“Diários de um Vampiro”. Irônico, impulsivo, sedutor e cheio de atitude, ele começa a história com um lado mais sombrio, mas ao longo das temporadas revela profundidade emocional, lealdade e até sensibilidade. O nome pode combinar muito com cachorros cheios de energia, expressivos, travessos e que adoram chamar atenção.

3. Stefan

Stefan Salvatore é o oposto de Damon em vários momentos da série. Mais reservado, gentil, protetor e reflexivo, ele é um personagem movido por sentimentos intensos e por um forte senso de certo e errado. O nome combina com  pets  mais calmos, observadores e carinhosos, especialmente aqueles que demonstram grande lealdade ao tutor. 

4. Caroline

Caroline Forbes começa a série como uma jovem insegura e competitiva, mas passa por uma grande evolução ao longo da trama. Com o tempo, se torna umapersonagem forte, organizada, protetora, afetuosa e muito querida pelos fãs.Trata-se de umnome excelente para cadelas espertas, sociáveis e cheias de energia, daquelas que adoram brincar, receber atenção e participar de tudo.

5. Bonnie

Bonnie Bennett é uma das personagens mais admiradas de “Diários de um Vampiro”. Bruxa poderosa, amiga leal e dona de uma força impressionante, ela é essencial em muitos momentos da história. Bonnie enfrenta perdas, desafios e situações perigosas, mas continua sendo um porto seguro para quem ama. O nome combina com fêmeas inteligentes, protetoras e muito conectadas à família. 
O nome Klaus combina com cachorros de porte médio e presença imponente (Imagem: Marcelino Pozo Ruiz | Shutterstock)
O nome Klaus combina com cachorros de porte médio e presença imponente Crédito: Imagem: Marcelino Pozo Ruiz | Shutterstock

6. Klaus

Klaus Mikaelson é um dos nomes mais fortes do universo de“Diários de um Vampiro”. O personagem é poderoso, imprevisível, intenso e, ao mesmo tempo, extremamente carismático. Mesmo sendo um antagonista em muitos momentos,conquistou o público por sua complexidade, sua inteligência e seu jeito provocador.Onome pode combinar muito com cães de porte médio ou grande, de presença imponente e personalidade dominante.

7. Katherine

Katherine Pierce é uma das figuras mais inesquecíveis da produção. Manipuladora, charmosa, inteligente e extremamente estratégica, ela é o tipo de personagem que nunca passa despercebida. Seu jeito confiante e sua habilidade de virar o jogo fazem dela uma presença forte em qualquer cena. Para cachorras cheias de atitude, independentes e com um toque de esperteza, pode ser um nome excelente. 

8. Enzo

Enzo St. John é um personagem que mistura charme, intensidade e sensibilidade. Ele tem um ar misterioso, um humor provocador e uma enorme capacidade de amar, o que o transformou em um dos favoritos de muitos fãs.O nomeé bastante popular e funciona muito bem por ser curto, sonoro e fácil de chamar. Pode combinar com cães brincalhões, afetuosos e cheios de carisma.

9. Jeremy

Jeremy Gilbert é o irmão mais novo de Elena e passa por grandes transformações ao longo da série. Em vários momentos, ele aparece como um jovem sensível, impulsivo, corajoso e profundamente marcado pelas perdas e pelos eventos sobrenaturais à sua volta. Pode ser um nome interessante para cachorros mais agitados, mas extremamente amorosos e apegados ao tutor. 

10. Tyler

TylerLockwoodé um personagem de personalidade forte, muitas vezes explosivo, mas que amadurece bastante ao longo da trama. Envolvido com o universo dos lobisomens, ele representa força, instinto, coragem etransformação.O nomecombina muito com cães ativos, atléticos e que adoram correr, brincar e gastar energia.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Obras da Beira-Mar previstas para setembro não têm mais data para começar
Imagem de destaque
Dupla se joga em valão para fugir da Guarda em Vila Velha
Prefeitura de Aracruz
Prefeitura de Aracruz abre processo seletivo para contratar professor DT

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados