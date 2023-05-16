Conheça Davi, o macaco-prego legalizado que faz sucesso no ES

O animal silvestre é proveniente de Santa Catarina, onde fica localizado o único criador legalizado da espécie no Brasil Crédito: Divulgação Rafael Monteiro Cruz

O macaco-prego Davi chegou com cinco meses à casa do empresário Rafael Monteiro Cruz, na Serra, e hoje, com cinco anos, já contabiliza mais de 7 mil seguidores no seu perfil no Instagram.

O animal silvestre é proveniente de Santa Catarina, onde fica localizado o único criador legalizado da espécie no Brasil. “Ele veio com toda a documentação, microchipado e com nota fiscal”, explica.

Segundo o seu tutor, para ter um macaco-prego, por exemplo, ele precisa ser nascido e criado em cativeiro, por um criador comercial legalizado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos Naturais Renováveis (Ibama). “Provavelmente, claro, os seus ancestrais foram de vida livre e por algum motivo não puderam mais voltar ao seu ambiente natural e acabaram sendo transferidos para um zoológico, um mantenedouro ou um criador comercial legalizado, onde foi realizado todo um trabalho de seleção genética para futuras gerações”, ressalta.

Apaixonado por animais

O que importa é que Davi é a maior alegria de Rafael Cruz, que desde criança sempre foi apaixonado pelos animais. “Quando eu era pequeno acompanhava as formigas, fazia quadros de borboletas e sempre achei fantástico os macacos pela inteligência, e era um sonho um dia conviver com um”, lembra.

Quando o macaco-prego chegou, o empresário já tinha escolhido seu nome. “Coloquei este nome por conta do Rei Davi”, afirma.

Mas Rafael Cruz faz questão de alertar que para ter um animal silvestre como Davi, um macaco-prego, a pessoa precisa, e isso é muito importante, perguntar a si próprio se está realmente disposta a ter um “filho pequeno” por pelo menos 50 anos, que é quanto essa espécie pode viver.

Caso a resposta seja sim, então, pode acreditar que será o melhor presente de sua vida, garante o empresário. “É muito fácil se encantar com Davi e suas estripulias, mas o seu bem-estar depende de muitas coisas importantes que devem ser sempre levadas em conta”.

Ele explica que antes de decidir, é preciso avaliar se a pessoa terá condições financeiras para suprir as necessidades do animal silvestre. “Não é barato ter um macaco-prego, ele precisa para começar de bastante espaço, de um viveiro bem grande e ambientado às suas necessidades básicas. Essa será a casa dele na maior parte do tempo. Mas se a pessoa ama animais silvestres, e vai se dedicar incondicionalmente a isso, então ela deve ter, sem dúvida. Mas sempre legalizado, até para não ajudar a incentivar o tráfico”, explica.

A importância de um adestrador

Mas quando o pequeno Davi chegou, foi um turbilhão, lembra o empresário. “Eu sempre via muitos vídeos na internet de pessoas que tinham macaquinhos e colocavam fralda e roupa, e achava que ia ser muito fácil, mas não”, lembra. “Foi daí que percebi a necessidade de um adestrador de animais silvestres para me ensinar o comportamento natural da espécie, e contratei”.

Rafael Cruz conta que o primeiro passo é ganhar a confiança do animal, antes de conseguir fazer essas coisas. “Por ser um animal inteligente, se ele não confiar em você, não é possível instruí-lo. É necessário criar um vínculo muito grande para que ele venha a te respeitar. Como são animais silvestres que vivem em bando, eles têm um líder que obedecem, isso é o primeiro ponto a ser trabalhado. Foi um longo processo, mas extremamente necessário”, garante.

O adestrador ensinou a Rafael Cruz a como montar um viveiro (a casa de Davi), a forma de agir com o macaquinho e não humanizá-lo. “Davi não dorme comigo, por exemplo. Ele tem a casa dele com tudo do bom e do melhor, fonte com água, madeira destruída, chão de terra, entre outras coisas. E, claro, contato com outros animais. Descobri que a casa dele tem que ser o lugar onde ele mais gosta de ficar, porque em muitos momentos é lá que ele fica sozinho, e esses espaços de tempo precisam ser os mais felizes, porque se o animal ficar sozinho em um lugar que não gosta, pode se tornar agressivo e até deprimido”, alerta.

A história mais inesquecível para o empresário, seu tutor, foi quando ganhou definitivamente o respeito Davi. “O dia mais feliz pra mim foi quando disse: ‘Davi vem aqui colocar a fraldinha’. E ele veio. Mas ele não usa fralda o tempo todo, só quando vai passear fora de casa, e roupa também, ou em alguns casos, quando quero tirar uma foto especial. Além disso, nesses momentos, ele usa a guia, tipo uma coleirinha, para garantir a sua segurança, principalmente caso se assuste com alguma coisa”, conta.

Rotina programada

Mas não pense que a vida de Davi é só estripulias! Que nada, o macaquinho tem uma rotina toda programada. Todos os dias, em sua agenda, tem treinamento comportamental, exercícios de concentração, hora para se alimentar e até assistir um filme ao lado de Rafael Cruz, comendo pipoca.

E como trabalho aqui em casa mesmo com treinamento funcional, recebo muitas pessoas e como Davi desde filhotinho foi condicionado à socialização, até para evitar a agressividade, ele se dá muito bem com qualquer pessoa. Mas só obedece a mim, eu sou a voz de comando, represento o 'líder' do bando

E nessa programação de Davi, também entra a prática de esportes com o seu tutor. O macaquinho faz o maior sucesso no stand up paddle e, acredite, toma mamadeira em cima da prancha! “Ele não tem medo, confia muito em mim, me abraça quando estamos no mar e adora ver o sol nascer”.

Tanto, explica Rafael Cruz, que dia desses enquanto estava dando aula para seus alunos, um deles disse que Davi estava solto. “Eu achei que era brincadeira, mas não, o danado tinha fugido do viveiro. Ele é esperto, fica ligado no cadeado todos os dias, foi dar um problema, e pronto, Davi percebeu e escapou. Mas ele não foge do terreno, fica lá em algum lugar, em cima de uma árvore, por exemplo, esperando eu chegar e resgatá-lo, é só chamar e ele vem. Essa é a parte mais importante de condicioná-lo e ganhar a sua confiança”.

Davi também adora interagir com os outros animais do local. “Eu tenho um casal de pugs e algumas aves exóticas com registro, legalizadas, e todos interagem bem”, conta Rafael Cruz.

Macaquinho ganha massoterapia

E Davi recebe massoterapia? “Sim, recebe, assim como muito carinho e beijos. Ele é muito amado, o vejo como um filho, me preenche, não é um animal que comprei para mostrar às outras pessoas, eu prefiro não o ostentar, inclusive para não incentivar o tráfico de animais silvestres. Quer ter um, tenha legalizado”, ressalta.

E para finalizar, Rafael Cruz garante que se alguém viesse lhe perguntar sobre como ter uma macaco-prego, ele perguntaria logo de cara à pessoa se ela realmente está disposta a ter um “filho pequeno” durante 50 anos da vida dela, abrindo mão de muitas coisas, inclusive viagens.

“O Davi depende de mim, todos os dias ele precisa ter contato comigo”. Além disso, também alertaria a pessoa a importância da questão financeira, custa caro ter, por exemplo, um macaco-prego, e do espaço, não dá para ter um Davi dentro de um apartamento. E também lembraria que garantir o seu bem estar não é barato, ele come frutas, legumes, tem uma ração especial, recebe suplemento vitamínico, e precisa fazer acompanhamento de um médico-veterinário especializado em animais silvestres, e são realizados exames”.