Como agir em caso de exposição à raiva em humanos e animais

Animais que vivem em propriedades rurais como bovinos, equinos, caprinos e ovinos também precisam ser vacinados anualmente Crédito: Shutterstock

A médica-veterinária, mestre em doenças infecciosas e professora na Universidade Vila Velha (UVV), Priscila Camargo Granadeiro Farias, explica que a raiva é uma doença viral que causa um processo inflamatório grave, levando a uma disfunção no Sistema Nervoso Central (SNC). Os sinais neurológicos mais marcantes são: confusão mental, alterações comportamentais, visão turva e até cegueira, tontura, convulsões e perda de movimentos. Em quase todos os casos também há febre.

Ela explica que a transmissão se dá pela saliva do animal infectado, rica em vírus, sendo inoculada em tecidos ou, de forma menos eficiente, em contato com as mucosas como a conjuntiva ocular.

“A raiva pode acometer qualquer mamífero, incluindo o homem, como ocorreu no paciente de Mantena, em Minas Gerais. Cães são considerados os transmissores mais frequentes da raiva urbana no mundo e os morcegos os principais na zona rural. Mas isso não é uma regra. Nos últimos anos, vários morcegos positivos para raiva foram capturados nas áreas urbanas”, ressalta.

A médica-veterinária reforça, então, a importância de manter a vigilância e os investimentos do Estado nos programas voltados à raiva, mas também a necessidade urgente de educar a população em relação a não tocar em morcegos caídos no chão e procurar rapidamente uma unidade de saúde em caso de ser mordido ou arranhado por cães e gatos, para receber orientações e profilaxia adequada após a exposição, a depender do caso.

Para os felinos são realizadas campanhas de vacinação anuais gratuitas contra a raiva, através das prefeituras municipais Crédito: Pexels

O mesmo vale para quem se expor à saliva de animais suspeitos na zona rural, pois dificilmente a pele das mãos e braços estará totalmente íntegra, sem nenhuma lesão que possa servir de porta de entrada para o vírus.

“A principal maneira de evitar a raiva é a prevenção. Cães e gatos vacinados ficam protegidos e, consequentemente, nós também. Infelizmente, ainda temos muitos animais abandonados, errantes, sem histórico de vacinação. Isso, além de refletir a falta de educação da população a respeito da posse responsável de animais, acaba sendo um fator de risco para a ocorrência da raiva. Mas, por outro lado, como a vacinação em massa reduz a circulação do vírus na população canina e felina, os não vacinados têm menos chances de se infectar. Menos chance, mas ela existe”, alerta.

"A meta é sempre vacinar o maior número possível de animais e seguir com as demais medidas profiláticas. No caso de bovinos e equinos, por exemplo, também existe vacina para uso anual, mas como nem sempre os proprietários a utilizam, o risco de infecção acaba se tornando maior nas áreas rurais"

SAIBA MAIS SOBRE A RAIVA

Medidas simples como evitar tocar em morcegos caídos no chão, não tentar capturar cães e gatos bravos, sob risco de mordidas e arranhões, e não tentar desengasgar bovinos e equinos, são básicas;



Caso haja exposição acidental, lavar o ferimento com água e sabão é fundamental, pois reduz a carga viral local. Na sequência, procure o serviço de saúde. Nada de matar animais agressores ou doentes, porque a observação de cães e gatos é uma das medidas necessárias e executadas pelo poder público. Também não se pode matar morcegos, pois são animais silvestres e protegidos por lei. Além disso, matar animais é crime;



Os animais com raiva desenvolvem sinais neurológicos. Podem ter alterações comportamentais ou físicas, como paralisias. Uma das mais comuns é a dos músculos da deglutição. Por isso, o animal saliva muito e não consegue beber água e comer.



Cães e gatos frequentemente apresentam convulsões e desenvolvem andar compulsivo, além da agressividade.



Bovinos e equinos podem ter paralisia, ingerirem coisas estranhas, parecerem engasgados ou constipados, mas quase nunca ficam agressivos.



Morcegos acometidos da doença podem voar de dia, perdem a capacidade de orientação e batem em objetos, o que não é comum.



Vale lembrar que a transmissão da doença começa antes de o animal apresentar sinais clínicos, o que chamamos de período pré-patente. Na dúvida, em caso de exposição, as orientações também são lavar a ferida com água e sabão e procurar a unidade de saúde mais próxima. Se a dúvida é em relação aos sinais clínicos nos animais, o médico- veterinário é o profissional capacitado para orientar e tomar as medidas cabíveis.



FONTE: Priscila Camargo Granadeiro Farias, médica-veterinária, mestre em doenças infecciosas e professora na Universidade de Vila Velha (UVV)

LETALIDADE DA DOENÇA É DE 99,9%

O gerente da vigilância em saúde também ressalta que, no Brasil, até hoje foram apenas dois casos de pessoas que conseguiram se curar da raiva. No mundo, existem apenas cinco registros de cura da doença. “Então, falamos que a letalidade da doença é de 99,9%”, afirma.

"Já no Espírito Santo, tivemos em 2001 um caso de raiva humana em Viana, com óbito, causado por cão, sendo variante 2, e outro em 2003, em Laranja da Terra, com óbito, causado por morcego (Desmodus rotundus), de variante 3, ambos tipificados pelo Instituto Pasteur, em São Paulo"

Orlei Cardoso alerta para o fato de que em Mantena, provavelmente, a infecção do bovino tenha sido através de uma espécie de morcego hematófago, devido a sua necessidade de se alimentar de sangue. Após infectar o gado, o vírus teria sido transmitido ao proprietário rural devido ao contato do mesmo com a saliva do animal infectado pelo morcego.

No Brasil, de forma geral, todos os morcegos representam risco de transmissão da raiva. Porém, morcegos hematófagos possuem maior risco devido à necessidade de se alimentarem de sangue.

De acordo com ele, devido ao caso, a Sesa já está fazendo a cobertura de vacinação contra a raiva preventivamente nos animais em Barra de São Francisco, antes mesmo da campanha que é realizada todos os anos em setembro. “Começamos com a área rural, em 24/04, indo em cada propriedade. E em 06/05 faremos um Dia D de vacinação de cães e gatos na área urbana”.

Para ele, a conscientização da população é o melhor caminho para a prevenção da doença. “Neste ano, a vacinação contra a raiva em cães e gatos será realizada em 30 de setembro em todo o Espírito Santo. É muito importante que os tutores levem seus animais para vacinar”, alerta.

A Sesa faz a estimativa da quantidade de vacinas contra a raiva que serão necessárias a partir do ano anterior. “Em 2022, vacinamos cerca de 564 mil cães e gatos no Estado. Fora do período de campanha de vacinação, o Estado também disponibiliza vacinas para cães e gatos, e em caso de notificação nos animais de produtores rurais”, explica Orlei Cardoso.

Os cães também precisam ser vacinados todos os anos contra a raiva Crédito: Pexels

Ele ressalta também a importância da vacinação anual em animais de produção e que esta ação é de responsabilidade de cada proprietário, principalmente bovino, equino, caprino e ovino. Esses devem ser vacinados, assim como os cães e gatos das áreas rurais, por isso o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) faz o trabalho de conscientização e orientação junto a essa população. A orientação é que os animais de produção sejam vacinados a partir de três meses de idade e 30 dias após a primeira dose, seja aplicada uma dose de reforço.

CONTROLE DE MORCEGOS HEMATÓFAGOS

Segundo informações do Idaf, o instituto realiza o controle de morcegos hematófagos em cavernas e propriedades rurais. Sempre que um animal desse é encontrado doente ou morto, é encaminhado para o laboratório de diagnóstico de raiva. No caso de Mantena, tanto o morcego quanto o paciente foram diagnosticados através de coletas realizadas pelo instituto.

São analisadas gratuitamente, de acordo com o instituto, em torno de 600 amostras por ano de animais de produção, por meio de notificações de produtores rurais, e também de animais de companhia, como cães e gatos, além de animais silvestres, principalmente morcegos. Positivados, são em média 60 animais anualmente.

O Idaf possui o único Laboratório de Diagnóstico da Raiva do Espírito Santo. O local atende toda demanda diagnóstica do Estado, inclusive proveniente das secretarias municipais de saúde, instituições de ensino e clínicas veterinárias particulares.

O QUE DIZEM AS PREFEITURAS DA GRANDE VITÓRIA