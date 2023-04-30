Morre mineiro internado com raiva humana em hospital da Grande Vitória

Morador de Mantena (MG) foi atendido inicialmente em Barra de São Francisco e depois transferido para um hospital da Grande Vitória Crédito: Hugo Binda/ PMBSF

Morreu na manhã deste domingo (30) o mineiro de 60 anos que estava internado com raiva humana no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra . Morador de Mantena (MG), ele foi atendido no dia 7 de abril no município vizinho Barra de São Francisco (ES), no Hospital Estadual Dr. Alceu Melgaço Filho, e transferido para a Grande Vitória devido ao estado crítico de saúde no dia seguinte.

A morte foi confirmada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). "A Secretaria da Saúde informa que o paciente teve óbito confirmado na manhã deste domingo (30). Demais informações são repassadas exclusivamente à família", informou em nota.

O homem era criador de gado e morador da cidade de Mantena (MG). A Sesa informou que foi notificada sobre a suspeita de raiva humana no dia 13 de abril. O caso foi confirmado no dia 15, após análises realizadas pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf).

Conforme informações apuradas pela Agência FolhaPress, o paciente teve contato direto com um bezerro que apresentava sintomatologia neurológica. A Prefeitura de Mantena decidiu sacrificar o animal. A Secretaria de Saúde da cidade afirmou que imediatamente tomou "as medidas urgentes para isolar a situação e proteger a população".

Cidade capixaba em alerta

A Secretaria Municipal de Saúde informou que notificou a Sesa sobre a situação para serem tomadas, em conjunto, as medidas de prevenção necessárias. A Prefeitura de Barra de São Francisco disse que está programado um mutirão de vacinação dos animais contra a doença: o 'Dia D' está previsto para 6 de maio.

Já a Sesa disse que a ação na próxima semana será somente em Barra de São Francisco, em virtude do caso da doença identificado na cidade mineira, vizinha ao município capixaba. "Não haverá antecipação da campanha de vacinação antirrábica em nível estadual. A vacinação para todo o Estado será realizada no dia 30 de setembro deste ano", explicou a secretaria.

O que é a raiva humana

A raiva é uma encefalite aguda (inflamação do cérebro) causada por vírus transmitido por mamíferos infectados, principalmente cães, gatos, morcegos e saguis.