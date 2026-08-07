Cão d’água americano: conheça as características do cachorro dessa raça 

De acordo com a CBKC, o cão d’água americano é um cachorro de porte médio , ativo e musculoso, com estrutura sólida, sem transmitir aparência pesada. Seu corpo é ligeiramente mais comprido do que alto. Em relação ao tamanho, a raça mede entre 38 e 46 centímetros de altura. Os machos pesam de 13,5 a 20,5 quilos, enquanto as fêmeas apresentam peso entre 11,5 e 18 quilos, sendo normalmente um pouco menores.