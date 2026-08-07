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Cão d’água americano: conheça as características do cachorro dessa raça 

Conhecido pela disposição para o trabalho e pela afinidade com a água, esse cão reúne inteligência, resistência e um temperamento amigável
Portal Edicase

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Publicado em 07 de Agosto de 2026 às 11:54

O cão d'água americano é um animal inteligente, amigável e que gosta de agradar as pessoas (Imagem: Samantha Van Buren | Shutterstock)
O cão d'água americano é um animal inteligente, amigável e que gosta de agradar as pessoas Crédito: Imagem: Samantha Van Buren | Shutterstock

Originário dos Estados Unidos, o cão d’água americano, também chamado de spaniel d’água americano (american water spaniel), foi desenvolvido para atuar como um cachorro de caça versátil. Segundo a Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), a raça é capaz de atuar tanto na água quanto em terra firme. Isso porque foi selecionada para recuperar aves abatidas a partir de barcos e canoas e, também, trabalhar em diferentes tipos de terreno. 

Atualmente, além de manter suas aptidões para o trabalho, também é um excelente companheiro para famílias. A seguir, conheça as principais características da raça cão d’água americano! 

1.Aparênciafísica

De acordo com a CBKC, o cão d’água americano é um  cachorro de porte médio , ativo e musculoso, com estrutura sólida, sem transmitir aparência pesada. Seu corpo é ligeiramente mais comprido do que alto. Em relação ao tamanho, a raça mede entre 38 e 46 centímetros de altura. Os machos pesam de 13,5 a 20,5 quilos, enquanto as fêmeas apresentam peso entre 11,5 e 18 quilos, sendo normalmente um pouco menores. 

Outro destaque da raça é a pelagem, que pode variar entre ondulada e encaracolada. Conforme a CBKC, o subpelo oferece proteção contra a água, o frio e outras condições climáticas, característica importante para um cachorro que tradicionalmente trabalha em ambientes aquáticos. As cores aceitas são fígado, marrom ou chocolate-escuro sólidos, sendo permitido apenas um pequeno detalhe branco nos dedos ou no peito. 

As orelhas são cobertas por pelos, assim como a garganta, o pescoço e a parte posterior do corpo. A cauda também apresenta franjas moderadas, enquanto as pernas acompanham o restante da pelagem com ondas ou anéis. 

2. Temperamento e personalidade

O padrão da CBKC descreve o cão d’água americano como um animal inteligente, amigável e que gosta de agradar as pessoas. Essas características, combinadas à grande energia , fazem da raça uma excelente opção para tutores que levam uma rotina ativa e conseguem proporcionar exercícios físicos frequentes. 

Segundo a CBKC, o instinto para a caça permanece bastante presente, mas é considerado controlável. Sua personalidade também é marcada pela autoconfiança e pelo estado constante de alerta, características que aparecem tanto no comportamento quanto na expressão. 

Por ser uma raça desenvolvida para atuar ao lado das pessoas, ocão d’água americano tende a estabelecer uma relação próxima com seu tutor e costuma demonstrar interesse em participar das atividades da família. Sua elevada disposição física também faz com que brincadeiras, caminhadas e esportes caninos sejam importantes para seu bem-estar.

O cão d&#8217;água americano precisa de uma alimentação de qualidade, adequada à idade,aoporte eàintensidade das atividades físicas (Imagem: Cavan-Images | Shutterstock)
O cão d’água americano precisa de uma alimentação de qualidade, adequada à idade,aoporte eàintensidade das atividades físicas Crédito: Imagem: Cavan-Images | Shutterstock

3. Cuidados com a alimentação e a saúde

Por se tratar de um cão ativo e musculoso, é importante ofereceruma alimentação de qualidade, adequada à idade,aoporte eà intensidade das atividades físicas , sempre com orientação do médico-veterinário. O acompanhamento profissional também é importante para manter o calendário de vacinação, vermifugação e avaliações periódicas.

A pelagem, por sua vez,merece atenção especial.Opelo possui subpelo denso e exerce uma função protetora contra a água e as condições climáticas. Por isso, escovações regulares ajudam a preservar a textura natural dos fios, evitam nós e contribuem para manter a pele saudável.

4. Educação e socialização

Segundo a CBKC, a inteligência e a vontade de agradar estão entre as principais características comportamentais do cão d’água americano, fatores que favorecem a educação quando realizada com paciência, consistência e estímulos positivos. 

Como a raça foi desenvolvida para desempenhar diferentes funções de trabalho, ela costuma responder melhor quando recebe desafios físicos e mentais. Atividades que envolvam busca de objetos, exercícios de obediência e brincadeiras na água podem contribuir para manter o animal estimulado e reduzir o acúmulo de energia.

A socialização desde filhote também é importante para ampliar sua adaptação a diferentes ambientes, pessoas e outros animais. Trata-se de uma raça naturalmente amigável, inteligente e ativa, qualidades que, aliadas a uma educação adequada, favorecem uma convivência equilibrada. 

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