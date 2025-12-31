Pet

Cachorros de grande porte: 7 curiosidades que você precisa conhecer

Leais, inteligentes e cheios de charme, esses cães impressionam pelo tamanho e pelo comportamento cativante

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 11:50

Além de serem conhecidos pela força, os cachorros de grande porte também se destacam pela lealdade e afeto ao tutor Crédito: Imagem: Christian Mueller | Shutterstock

Os cachorros de grande porte não passam despercebidos. Além da força e do porte físico, conquistam pelo temperamento doce e pela lealdade aos tutores. Em geral, esses cães pesam mais de 25 quilos e medem acima de 50 centímetros de altura. Entre as raças mais conhecidas estão labrador retriever, golden retriever, dogue alemão, são bernardo, pastor alemão e rottweiler. Cada uma delas tem suas particularidades, mas todas compartilham um charme especial: a capacidade de unir imponência e afeto em um só corpo

A seguir, confira algumas curiosidades sobre os cachorros de grande porte!

1. A maioria tem temperamento equilibrado

Apesar do tamanho, a maioria dos cachorros de grande porte tem temperamento equilibrado e tranquilo. Raças como o golden retriever e o labrador são conhecidas por sua docilidade e paciência, sendo ideais para famílias com crianças. O comportamento agressivo, muitas vezes, é resultado de falta de socialização e treinamento. Quando criados com afeto, limites e estímulos adequados, tornam-se companheiros extremamente gentis e confiáveis. É o temperamento e a criação, e não o tamanho, que definem o comportamento do animal.

2. O crescimento é mais lento e delicado

Os cães grandes demoram mais tempo para atingir a maturidade física e emocional. Enquanto raças pequenas chegam à idade adulta com cerca de um ano, as grandes podem levar até dois anos para se desenvolver completamente. Durante esse período, os ossos e articulações ainda estão em formação, o que exige uma alimentação equilibrada e atividades moderadas. Excesso de esforço físico antes da hora pode causar problemas ortopédicos, como displasia. Por isso, acompanhar o crescimento com orientação veterinária é fundamental.

3. Precisam de espaço e rotina de exercícios

Cachorros de grande porte não se adaptam bem a ambientes muito pequenos. Eles têm corpos que exigem espaço para se movimentar e liberar energia. Caminhadas diárias, brincadeiras e exercícios ao ar livre são essenciais para manter o bem-estar físico e mental do animal. Além disso, essas atividades evitam o ganho de peso e reduzem o estresse. Quando privados de movimento, podem desenvolver comportamentos destrutivos ou ansiedade.

4. Cachorros de grande porte vivem menos do que os cães pequenos

Infelizmente, o metabolismo acelerado e o porte corporal fazem com que cães de grande porte envelheçam mais rapidamente. Enquanto poodles ou shih tzus podem viver entre 14 e 18 anos, raças gigantes, como dogue alemão e mastim inglês, costumam viver de 7 a 10 anos. Isso acontece porque o organismo desses cães trabalha mais intensamente para sustentar o tamanho, e o ritmo cardíaco é mais exigido. No entanto, uma boa alimentação, acompanhamento veterinário e atividades físicas adequadas podem prolongar a qualidade de vida e garantir um envelhecimento saudável.

O pastor alemão é um cachorro de grande porte que se destaca pela coragem e lealdade Crédito: Imagem: Happy monkey | Shutterstock

5. São protetores por instinto

Muitos cachorros de grande porte foram originalmente criados para guardar propriedades, cuidar de rebanhos ou proteger famílias. Essa herança genética ainda está presente, fazendo com que sejam naturalmente vigilantes. O pastor alemão e o rottweiler , por exemplo, destacam-se pela coragem e lealdade, sendo muito usados em funções de segurança. Eles costumam observar o ambiente com atenção e agir com firmeza quando percebem ameaças. Porém, com o treinamento adequado, aprendem a distinguir situações de risco e a agir de forma equilibrada e obediente.

6. São sensíveis e muito afetuosos

Quem convive com um cachorro de grande porte sabe que, por trás do tamanho, existe um coração imenso. Esses cães criam vínculos profundos com os tutores e gostam de estar por perto o tempo todo. Muitas vezes, comportam-se como “cães de colo”, tentando se aproximar e deitar junto. Raças como o bernese e o são bernardo são conhecidas por essa doçura e por cuidarem das pessoas da casa com carinho e proteção.

7. A alimentação dos cachorros de grande porte exige mais atenção

Por serem maiores, esses cães necessitam de mais energia e nutrientes para manter o corpo saudável. A quantidade e a qualidade da ração devem ser ajustadas de acordo com a idade, o peso e o nível de atividade física. O excesso de comida, no entanto, pode causar sobrepeso e afetar as articulações. Por isso, o ideal é dividir as refeições e evitar alimentos muito calóricos. Consultar o veterinário e investir em rações específicas para raças grandes é essencial para garantir uma nutrição equilibrada e uma vida mais saudável.