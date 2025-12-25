Pet

4 características do cachorro da raça volpino italiano

Um pequeno cão charmoso que combina elegância, energia e instinto de guarda

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 19:24

O volpino italiano é valorizado como cão de companhia e de guarda, sendo reconhecido por seu charme Crédito: Imagem: Olga Aniven | Shutterstock

Originário da Itália, o volpino italiano é uma raça de aparência encantadora e história milenar. Segundo a Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), trata-se de um dos mais antigos representantes do grupo spitz europeu, com registros fósseis que indicam sua presença na Europa Central desde a Era do Bronze.

Apesar da semelhança com o spitz alemão, o volpino não é uma variação dele, mas um parente próximo com desenvolvimento independente na Península Itálica. Durante séculos, foi um companheiro fiel tanto em palácios da nobreza quanto em casas humildes, graças ao seu instinto de vigilância e apego ao ambiente familiar. Cachorros dessa raça aparecem inclusive em obras de arte renascentistas, como nas pinturas de Vittore Carpaccio, datadas de 1502.

De acordo com a CBKC, a raça chegou a quase desaparecer no século XX, mas foi resgatada a partir de 1968, com o reconhecimento oficial retomado em 1972. Hoje, o volpino italiano é valorizado como cão de companhia e de guarda, sendo reconhecido por seu charme, vivacidade e forte ligação com os tutores.

A seguir, confira algumas características do cachorro da raça volpino italiano!

1. Aparência física

De porte pequeno , o volpino italiano apresenta estrutura corporal quadrada e harmoniosa. Conforme o padrão da CBKC, os machos medem entre 27 e 30 cm, e as fêmeas, de 25 a 28 cm na altura da cernelha. O corpo é proporcional, com musculatura bem desenvolvida, e a cauda é portada sobre o dorso, coberta por pelos longos e densos.

A pelagem é uma das características mais marcantes da raça. O pelo é longo, reto e abundante, de textura áspera, formando um verdadeiro “casaco” ao redor do corpo e um colar volumoso ao redor do pescoço. A CBKC destaca que esses cachorros podem ser completamente brancos — sendo essa a cor mais comum — ou vermelhos intensos. A cor champanhe é tolerada, mas não desejada.

O rosto triangular, com olhos escuros e vivos, expressa alerta e curiosidade. As orelhas são pequenas, triangulares e eretas, sempre posicionadas em atenção, reforçando a aparência de vigilância do cão.

2. Temperamento e personalidade

Segundo a CBKC, o volpino italiano possui temperamento distinto, sendo muito ligado à sua família e ao ambiente onde vive. É um cachorro que combina vivacidade, inteligência e comportamento brincalhão, sendo ideal para quem deseja um companheiro atento e carinhoso.

Apesar de seu porte pequeno, ele é conhecido por sua coragem e por latir ao menor sinal de presença estranha, desempenhando naturalmente o papel de cão de guarda. Essa característica já era valorizada por carroceiros italianos nos séculos passados, que levavam o volpino em suas viagens como um vigia sempre alerta.

A raça tende a ser desconfiada com desconhecidos, mas muito afetuosa com seus tutores. Por isso, é recomendada para quem busca um animal que esteja sempre presente, demonstrando carinho e lealdade.

Os pelos longos do volpino italiano precisam ser escovados com frequência para evitar nós Crédito: Imagem: Degtyaryov Andrey | Shutterstock

3. Cuidados com alimentação e saúde

Como todo cão de pequeno porte, o volpino italiano precisa de uma dieta balanceada e adaptada ao seu nível de atividade. O ideal é oferecer rações de qualidade, com supervisão veterinária para evitar sobrepeso. A estrutura física pequena da raça pode ser prejudicada caso o animal esteja acima do peso ideal.

Um dos principais cuidados com a saúde do volpino está relacionado à pelagem . Os pelos longos precisam ser escovados com frequência — de preferência diariamente — para evitar nós, manter a textura desejada e reduzir a queda. Além disso, a escovação estimula a pele e ajuda a identificar precocemente possíveis problemas dermatológicos.

Em geral, a raça é considerada saudável, mas como em qualquer outra, visitas regulares ao veterinário e vacinação em dia são indispensáveis. Outro ponto importante é a atenção com os dentes, já que raças pequenas tendem a acumular tártaro com mais facilidade.

4. Educação e socialização

O volpino italiano é inteligente, curioso e aprende com facilidade. Sua esperteza o torna apto a responder bem a treinamentos, especialmente quando são baseados em reforço positivo, com recompensas e estímulos adequados.

Para evitar comportamentos indesejados, como latidos excessivos ou desconfiança exagerada com visitantes, é importante iniciar a socialização desde filhote. Expor o cachorro a diferentes ambientes, sons, pessoas e animais ajuda a moldar um comportamento equilibrado e seguro.

A raça é bastante ligada aos tutores e pode desenvolver ansiedade se deixada sozinha por longos períodos. Por isso, é indicada para famílias ou pessoas que possam oferecer companhia constante e estimulação mental, seja por meio de brincadeiras, passeios ou comandos de obediência.