Cachorro pode andar de ônibus? Veja as cidades brasileiras em que isso é possível

Antes da viagem, vale levar o cachorro para fazer as necessidades e evitar oferecer uma grande quantidade de alimento imediatamente antes do embarque, especialmente se ele costuma apresentar enjoo em veículos. Água pode ser oferecida de acordo com a duração do trajeto e as necessidades do animal. Uma manta ou objeto familiar também pode tornar o ambiente mais confortável, desde que não comprometa a ventilação da caixa de transporte.