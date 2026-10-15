Vorcaro disse 'te amo' para Gusttavo Lima e tratava cantor como 'sócio' em bet

Vorcaro está preso desde março de 2026 e é investigado por supostos crimes financeiros. Entre eles estaria a venda de ativos com indícios de fraude para o Banco de Brasília. Sua defesa vem alegando que ele colabora com as investigações. Seus advogados também vêm tentando firmar um acordo de colaboração premiada com as autoridades brasileiras, mas até agora, o acordo não celebrado. Até o momento, nenhuma denúncia foi formalizada.