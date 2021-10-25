As situações que colocam em risco seu animal em casa

BOTIJÃO DE GÁS E OBJETOS PESADOS

A veterinária alerta que já viu de tudo no consultório: desde brinquedo de criança, mamadeira, anzol de pesca, até uma faca. "Muitas vezes deixamos alguns objetos ao alcance deles por acreditar que é impossível o animal comer, entretanto, nada é impossível para eles", destaca. Segundo a especialista, o objeto pode cair no estômago e ficar lá por tempo indeterminado, sem trazer uma situação de emergência, adentrar o intestino e seguir seu caminho, sendo visualizado pelo raio x, já em outras situações deve ser levado diretamente para o veterinário.

A ingestão de medicamentos também é muito comum no dia a dia; às vezes a pessoa pega uma cartela de medicamento, o animal vê e come o remédio. Eles são muito curiosos, e temos que tomar cuidado em especial com os filhotes e os idosos, devido ao seu sistema mais frágil.

Piscinas também demandam uma maior atenção dos donos, principalmente as mais fundas. “O animal muitas vezes não possui forças suficientes para nadar, outras vezes o cão pode cair durante a noite e não ser notado pelo dono", destaca. A especialista ressalta que, se possível, é interessante ensinar o cachorro a sair da piscina, colocando o cachorro próximo dos degraus, demonstrado onde ele pode sair caso ocorra uma queda.

Donos devem ter atenção com portas, janelas e superfícies de vidro, locais onde os animais podem acabar se machucando após um impacto, por isso vale instalar adesivos "antitrombada". "Também devemos ter atenção para os vidros quebrados, principalmente onde os bichos podem ir atrás de restos de alimentos e acabar se cortando", acrescenta.

Cordas e gatos são uma combinação perigosa de maneira geral, esses animais adoram qualquer coisa que se mexa, ainda mais a boa e velha cordinha, que infelizmente pode ser letal. Segundo Tatiana, a corda pode ser engolida ou causar estrangulamento, principalmente pontas de varal, às quais os animais podem acabar enrolando no pescoço após uma brincadeira.