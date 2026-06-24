Alces: 8 curiosidades sobre os gigantes das florestas

Comportamentos e características pouco conhecidas dos alces chamam a atenção Crédito: Imagem: Tom Tietz | Shutterstock

Os alces estão entre os mamíferos mais impressionantes do Hemisfério Norte. Pertencentes à família dos cervídeos, eles vivem principalmente em florestas boreais e regiões de clima frio da América do Norte, Europa e Ásia. Com pernas longas, focinho alongado e porte imponente, esses animais são perfeitamente adaptados para enfrentar invernos rigorosos e percorrer áreas cobertas por neve.

Além do tamanho, os alces chamam a atenção por uma série de comportamentos e características pouco conhecidas.Confira abaixo!

1. O alce é o maior cervídeo do mundo

Entre todos os integrantes da família dos cervos, o alce ocupa o primeiro lugar em tamanho. Um macho adulto pode ultrapassar dois metros de altura na região dos ombros e pesar mais de 700 quilos, dependendo da população e da região onde vive. Seu corpo robusto e as pernas extremamente longas facilitam a locomoção em áreas alagadas, florestas densas e terrenos cobertos por neve profunda. Além disso, essas características o tornam um dos herbívoros mais respeitados das florestas frias.

2. Apenas os machos desenvolvem grandes galhadas

As enormes galhadas são uma das marcas registradas dos alces, mas elas aparecem apenas nos machos. Todos os anos, durante a primavera e o verão, uma nova galhada cresce rapidamente, sendo recoberta por uma camada conhecida como veludo, rica em vasos sanguíneos que fornecem nutrientes para seu desenvolvimento. Quando chega o período reprodutivo, essa cobertura desaparece, deixando a galhada endurecida e pronta para ser utilizada tanto na disputa entre machos quanto na atração das fêmeas.

3. As galhadas caem evoltama crescer todos os anos

Diferentemente dos chifres permanentes encontrados em outros animais, as galhadas dos alces são temporárias. Após o fim da época de reprodução, os machos as perdem naturalmente e iniciam um novo ciclo de crescimento na primavera seguinte. Esse processo exige muita energia e nutrientes, sendo considerado um dos exemplos mais rápidos de regeneração óssea entre os mamíferos.

4. São excelentes nadadores

Apesar do tamanho impressionante, os alces nadam com grande facilidade. Eles conseguem atravessar rios e lagos extensos e, em alguns casos, percorrem vários quilômetros na água. Além de fugir de predadores, utilizam essa habilidade para buscar plantas aquáticas.

Os alces gostam de comer plantas aquáticas Crédito: Imagem: Kelly vanDellen | Shutterstock

5. Gostam de comer plantas aquáticas

Embora sejam conhecidos por consumir folhas, galhos e brotos de árvores, os alces também apreciam vegetação encontrada em lagos e lagoas. Durante o verão, eles entram parcialmente na água para alcançar plantas ricas em minerais, vitaminas e outros nutrientes importantes para o organismo.

6. Preferem viver sozinhos

Ao contrário de muitos outros cervídeos, os alces costumam levar uma vida bastante solitária. Na maior parte do ano, cada indivíduo ocupa seu próprio território, encontrando outros apenas durante a época de reprodução. A principal exceção acontece entre as fêmeas e seus filhotes, que permanecem juntos por cerca de um ano.

7. Conseguem correr muito rápido

Mesmo aparentando serem lentos por causa do tamanho, os alces podem atingir velocidades superiores a 50 km/h em curtas distâncias. Essa rapidez é essencial para escapar de predadores, como lobos e ursos , além de permitir que atravessem terrenos difíceis com facilidade. As pernas compridas funcionam como alavancas, proporcionando passadas longas e eficientes.

8. São adaptados para enfrentar frio intenso