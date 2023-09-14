9 motivos para o cachorro fazer xixi no lugar errado

Os cães são animais incríveis, mas por vezes podem apresentar comportamentos que deixam os tutores perplexos, como urinar em lugares inadequados. Existem várias razões pelas quais eles podem fazer xixi no lugar errado, e entender esses motivos é fundamental para abordar o problema de forma eficaz. A seguir, entenda alguns deles!
1. Falta de treinamento
Um cão jovem e recém-adotado pode não ter sido devidamente treinado para fazer as necessidades fisiológicas no local correto. Um treinamento consistente, paciente e reforçado positivamente é essencial para ensinar ao cachorro onde é apropriado urinar. “E quando ele fizer xixi no lugar errado, leve-o até o banheiro mais próximo do local onde ele urinou”, ensina a veterinária Fernanda Penha Dias.
2. Problemas de saúde
Problemas médicos, como infecções do trato urinário, problemas renais ou diabetes, podem levar um cão a urinar com mais frequência ou ter dificuldade em controlar a bexiga.
3. Estresse e ansiedade
Mudanças na rotina, introdução de novos membros na família, mudanças na casa ou separação do tutor podem causar estresse e ansiedade no cachorro, levando-o a urinar em locais inapropriados como forma de expressar desconforto.
4. Marcar território
Cães não castrados podem marcar território ou demonstrar dominância urinando em locais específicos. “Em caso de cães não castrados, dificilmente farão apenas em um local, por causa da necessidade de marcação de território, hábito que é perdido quando o macho é castrado”, explica a veterinária.
5. Falta de socialização
Cães que não foram devidamente socializados desde filhotes podem sentir medo ou insegurança em determinadas situações, o que pode levar ao comportamento de urinar em lugares inadequados.
6. Aprendizado errado
Se um cachorro foi punido por urinar no lugar errado, ele pode associar a ação de urinar com algo negativo, levando-o a escolher locais escondidos ou inadequados para se aliviar.
7. Problemas com o local designado
Se o local onde o cachorro deve urinar não estiver limpo, confortável ou não for acessível, ele pode buscar alternativas mais convenientes.
8. Necessidade urgente
Às vezes, um cão pode urinar no lugar errado simplesmente porque não consegue segurar a vontade devido a uma necessidade urgente.
9. Idade e controle da bexiga
Cães mais velhos podem ter dificuldade em controlar a bexiga devido ao envelhecimento, levando a acidentes em casa.
Sem broncas
Nunca dê bronca quando o cachorro fizer xixi no lugar errado, pois isso prejudica o aprendizado. “Caso isso aconteça, limpe o local sem que ele veja e aplique repelentes para cães. Alguns animais viciam em determinados lugares”, orienta Fernanda Penha Dias.