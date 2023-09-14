9 motivos para o cachorro fazer xixi no lugar errado

Compreender os motivos que levam os cachorros a fazerem xixi no local errado ajuda no processo de adestramento (Imagem: New Africa | Shutterstock) Crédito:

Os cães são animais incríveis, mas por vezes podem apresentar comportamentos que deixam os tutores perplexos, como urinar em lugares inadequados. Existem várias razões pelas quais eles podem fazer xixi no lugar errado, e entender esses motivos é fundamental para abordar o problema de forma eficaz. A seguir, entenda alguns deles!

1. Falta de treinamento

Um cão jovem e recém-adotado pode não ter sido devidamente treinado para fazer as necessidades fisiológicas no local correto. Um treinamento consistente, paciente e reforçado positivamente é essencial para ensinar ao cachorro onde é apropriado urinar. “E quando ele fizer xixi no lugar errado, leve-o até o banheiro mais próximo do local onde ele urinou”, ensina a veterinária Fernanda Penha Dias.

2. Problemas de saúde

Problemas médicos, como infecções do trato urinário, problemas renais ou diabetes, podem levar um cão a urinar com mais frequência ou ter dificuldade em controlar a bexiga.

3. Estresse e ansiedade

Mudanças na rotina, introdução de novos membros na família, mudanças na casa ou separação do tutor podem causar estresse e ansiedade no cachorro, levando-o a urinar em locais inapropriados como forma de expressar desconforto.

4. Marcar território

Cães não castrados podem marcar território ou demonstrar dominância urinando em locais específicos. “Em caso de cães não castrados, dificilmente farão apenas em um local, por causa da necessidade de marcação de território, hábito que é perdido quando o macho é castrado”, explica a veterinária.

5. Falta de socialização

Cães que não foram devidamente socializados desde filhotes podem sentir medo ou insegurança em determinadas situações, o que pode levar ao comportamento de urinar em lugares inadequados.

6. Aprendizado errado

Se um cachorro foi punido por urinar no lugar errado, ele pode associar a ação de urinar com algo negativo, levando-o a escolher locais escondidos ou inadequados para se aliviar.

Falta de higiene no local do xixi leva os cachorros a urinarem no local errado (Imagem: Akintevs | Shutterstock) Crédito:

7. Problemas com o local designado

Se o local onde o cachorro deve urinar não estiver limpo, confortável ou não for acessível, ele pode buscar alternativas mais convenientes.

8. Necessidade urgente

Às vezes, um cão pode urinar no lugar errado simplesmente porque não consegue segurar a vontade devido a uma necessidade urgente.

9. Idade e controle da bexiga

Cães mais velhos podem ter dificuldade em controlar a bexiga devido ao envelhecimento, levando a acidentes em casa.

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